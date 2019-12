Problém je v hlavě, soudí Hlava. A hledá ztracenou formu v Chomutově

„Nejsem moc spokojený, čekám od sebe mnohem víc. Co se týká gólů a dalších věcí. Měl bych přinést klid na led a zatím se to nedaří, docela se trápím,“ je na sebe přísný 25letý forvard.



Dokážete pojmenovat, co způsobuje vaši herní nepohodu?

Měl jsem tyhle výkyvy už v minulé sezoně, je to v mojí hlavě. Sám sobě asi nakládám hodně, místo abych hrál s čistou hlavou, tak mě dokážou rozčílit jednoduché věci. Jedu sám na bránu, nedám gól, a pak jsem z toho deset minut špatný. Přemýšlím nad tím, co jsem měl udělat jinak a lépe, místo toho, abych se na to vykašlal, zahodil to a šel na další střídání. Prostě problém je v mojí hlavě, musím se naučit to vypouštět.

Takže potřebujete každé střídání zazářit, jinak nemáte klid?

Takhle by si to asi představoval každý hokejista. Chci na sebe klást co největší nároky, ale musím postupně. Až se začne dařit, můžu vymýšlet nějaké věci, ale když se nedaří, tak to musím zjednodušit a třeba to přinese nějaké ovoce.

Loni ve Znojmě jste měl skvělé statistiky.

Ale i v EBEL lize jsem měl problém někdy kolem Vánoc, měl jsem v hlavě, že skončím s hokejem, nedařilo se mi. Měl jsem toho plný zuby. Pak jsem se shodou okolností zranil, trenér mě poslal domů na sever. Odpočinul jsem si od hokeje, vůbec jsem nechodil na zimák, byl jsem s rodinou. Pak jsem se vrátil po zranění, a dá se říct, že jsem každý zápas bodoval. Takže teď zase zkusím najít podobnou cestu, snad se to povede a rodina mi zase pomůže.

Může s vašimi problémy souviset i to, že jste si představoval letošní sezonu jinak?

Samozřejmě jsem měl jiné představy o této sezoně, chtěl jsem hrát extraligu, ale ve Varech to nevyšlo. Možná mě to semlelo, že mě z Varů poslali zpátky do Chomutova, ale prostě takový je hokej. Nemůžu koukat, co bylo, musím jít dopředu. A Chomutovu jsem vděčný, že mě vzal zpátky.

Moc šancí jste ve Varech nedostal. Co se stalo?

Já to asi už nechci nějak komentovat. Čekal jsem od toho víc, oni asi zase čekali něco jiného ode mě. Ale bohužel to nedopadlo, tak jsem zpátky v Chomutově a budu za něj bojovat.

V Chomutově jste se na čas propadl i do čtvrté lajny, odráželo to tu vaši nepohodu?

Myslím, že jako čtvrtá lajna hrajeme dost, včetně přesilovek, takže na tohle si stěžovat nemůžu. Dá se říct, že trenéři mě tady podrželi, za to jim děkuju. Ať budu hrát v kterékoliv lajně, budu se snažit nechat na ledě všechno. Ale bohužel, teď se mi prostě nedaří a není to úplně ono.

Ale týmu se daří, takže tlak na vás asi není tak velký.

Myslím, že tady máme výbornou partu kluků, šlapeme jeden za druhého. Držíme při sobě, víme, že když se někomu zrovna nedaří, tak se mu začne dařit později. Od toho jsme spoluhráči, abychom se podrželi navzájem a šli za nějakým společným cílem.

Jak vám pomáhá vaše hokejová rodina?

S manželkou si občas chodíme sednout do nějaké kavárny nebo se projít, vyčistit si hlavu, vypustit úplně hokej. Ona to na mně pozná, když se nechci bavit o hokeji, tak ho neřešíme. I když je to těžké, zvlášť teď, když její táta (Vladimír Kýhos) trénuje v Litvínově. Ale dělá pro mě maximum, abych tu hlavu měl čistou, a to ostatní musím zvládnout sám.

Radíte si i s tchánem Vladimírem Kýhosem?

Jsme hokejová rodina a neřešit hokej je samozřejmě těžké, určitě to probíráme.

Nebral by vás do Litvínova?

Já mám vyřízené střídavé starty zpátky do Karlových Varů, takže to není možné. Neříkám, že by se mi to nelíbilo, ale bohužel to asi letos nevyjde. Ale když tchán přijde na hokej, tak mi pak řekne, co a jak. Že bych měl hrát víc na puku, víc si věřit. Říká v podstatě to samé, co mi radí trenéři tady.

Funguje mezi vámi rivalita jako mezi fanoušky Chomutova a Litvínova?

Já jsem to tak nikdy neměl. Když si vezmu, jak Litvínov dlouho hraje extraligu, tak klobouk dolů před ním. Když jsem byl malý, tak jsem tam jezdil na hokej a na klobásu. Litvínovu fandím a vůbec vůči nim nevnímám nějakou rivalitu.

Letos vám váš extraligový sen zatím nevyšel, budete o něj bojovat dál?

Samozřejmě nechci nic balit, mám nějaké cíle, které bych chtěl dokázat. Musím makat, aby se to štěstí otočilo ke mně.

Takže třeba příští sezonu si zahrajete extraligu v Litvínově?

Bez komentáře. Uvidíme, co se stane a jaká vlastně bude příští sezona. Extraligu bych chtěl hrát, třeba se to povede a vybojujeme ji tady v Chomutově.

Mají Piráti extraligové ambice?

Kdyby se to povedlo, bylo by to hezké. Samozřejmě nevím, co na to majitelé, ale myslím si, že kdyby se to tady dalo nějak dohromady, tak proč ne? My určitě půjdeme do play off s tím, že chceme vyhrát, ne s tím, že si jdeme jen zahrát hokej.

České Budějovice jsou sice od ostatních týmů hodně odskočené, ale play off bývá zrádné.

Jasně, víme to všichni. Play off je jiná soutěž. Budějovice jsou odskočené, ale myslím si, že jsou hratelné. Doma nás sice přejely, ale u nich jsme sehráli vyrovnané utkání a myslím si, že to jsou stejní frajeři jako my. Nemáme se čeho bát. Máme jistou osmičku, teď si chceme vybojovat co nejlepší pozici pro play off. Budějovice sice udělaly nějaké body navíc, ale myslím si, že play off bude vyrovnané.