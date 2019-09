Michnáč se těší na angažmá ve Varech: Ukážu extralize i Spartě, kdo jsem

„Využili jsme toho, že ve Spartě proběhlo zužování kádru, a reagujeme tak na zranění Sebastiana Gorčíka,“ uvedl karlovarský trenér Martin Pešout.

Poprvé v dresu Energie vyjede Albert Michnáč na led ve čtvrtek proti Kasselu. Extraligová generálka se hraje v Realistic Areně od 17.30 hodin.

Michnáč je jedním z velkých talentů českého hokeje, v mládežnických reprezentacích býval pravidelným členem, zahrál si také na mistrovství světa dvacítek. Poslední tři sezony odehrál v severoamerické OHL. Směrem výš se sice v zámoří neprosadil, získal však kopec zkušeností.

Hokejový útočník Albert Michnáč po letním příchodu do Sparty.

„Vůbec toho nelituji a doporučuji všem. Dalo mi to hodně, dalo mi to hodně na ledě - jejich návyky, naučil jsem se na jejich ledě jejich styl hokeje a i mimo led jsem poznal kanadské a americké návyky. Hodně cenná zkušenost,“ řekl v rozhovoru pro klubový web Energie.

Ve dvaceti letech už však nemohl dál startovat ve zdejší juniorce, a tak se vrátil domů. „Teď chci přestoupit na seniorský hokej,“ hlásí. S tím souvisí také cíle talentovaného útočníka v novém angažmá: „ukázat se extralize, kdo jsem, a ukázat se Spartě, že hrát mohu a umím.“

Generálka na extraligu: přijede Kassel Poslední zápas před startem extraligy sehrají ve čtvrtek hokejisté karlovarské Energie. Generálku na nejvyšší soutěž obstará v Realistic Areně od 17.30 hodin odvetné utkání proti německému Kasselu, který v neděli 25. srpna zvítězil v prvním vzájemném utkání 3:2 na samostatné nájezdy. Energie vedla po první třetině 2:0 zásluhou Jakuba Fleka a Adama Rulíka, pak se ale v dresu Huskies ujal režie duelu sedmadvacetiletý Kanaďan Spencer Dumphries, který dvěma přesilovkovými góly v prostředním dějství srovnal skóre partie a v závěrečném rozstřelu trefil i vítěznou branku. Kassel hraje v Německu druhou nejvyšší soutěž, loni skončil sedmý. Většinu kádru tvoří Kanaďané, odsud je i hlavní trenér Tim Kehler i generální manažer Joe Gibbs. Energie v přípravě naposledy prohrála v Mladé Boleslavi 1:3.

Sparta původně poslala Michnáče do prvoligové Kadaně. Nyní se ale přesune dál na západ. „Pro nás i pro Alberta je lepší, aby hrál v extralize, pokud existuje tato možnost,“ vysvětluje Petr Ton, sportovní ředitel Sparty.

„Nechci říct, že by mě to překvapilo. Tam je ten tým opravdu nabitý, takže jsem si nebyl jistý, že to tam zvládnu. Chtěli mě poslat na svoji farmu, tím jsem překvapený nebyl, ale naštěstí se ozvaly Karlovy Vary a mohl jsem jít sem,“ dodává Michnáč.

Energie se mezi zájemci o jeho služby ozvala jako první. Byla to blesková akce, v pátek se klub domluvil s hráčem a v pondělí byl Michnáč už v Karlových Varech. „Bylo to narychlo. Ve čtvrtek jsem se dozvěděl, že na Spartě jsem tu sestavu neudělal, tak jsem měl týden na to najít si angažmá jinde v extralize, kdyby o mě někdo měl zájem a Karlovy Vary se hned ozvaly,“ uzavírá dvacetiletý útočník.