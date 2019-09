Nesmíme létat hlavou v oblacích, brzdí euforii karlovarský Flek

Při výhře na ledě Dynama přitom nešlo o žádnou náhodu, Energie soupeře, který přes léto hodně posílil, přehrála a o vítězství rozhodla už v první třetině. Útočník Jakub Flek, který v 5. minutě otevřel skóre, však postavení v tabulce nepřeceňuje.

„Jsou to jen první dva zápasy a my nesmíme létat hlavou v oblacích, ale pokračovat v tvrdé práci,“ řekl Flek po utkání. „Teď nám to říkal trenér (že jsme první), ale jak jsem říkal, nesmíme koukat na to, jestli jsme první nebo druzí. V pátek nás čeká další zápas a zase chceme bodovat,“ uvedl jasně.

Energie proti Pardubicím přidala k obětavému výkonu i vysokou produktivitu. „V první řadě nám skvěle zachytal Filip Novotný. Hráli jsme jako tým a drželi se toho, co nám řekli trenéři. Bylo to takticky skvěle zvládnuté. Do toho nám tam napadalo pět gólů, což je také super. Musíme se od toho odrazit,“ řekl Flek.

Zápas s Pardubicemi rozhodla zejména povedená první třetina, kterou Karlovy Vary vyhrály 4:1. „Čekali jsme, že na nás Pardubice vletí, byl to jejich první domácí zápas. To se potvrdilo, byly dvě minuty u nás v pásmu, ale přestáli jsme to a pak se nám podařilo skórovat. Bylo super, že jsme přidali i další góly,“ usmíval se šestadvacetiletý útočník.

Klíčový byl podle něj Stříteského gól na 4:1 v devatenácté minutě. „To byl hodně důležitý gól, protože jsme chvíli předtím inkasovali. Nechtěli jsme dostat soupeře na koně a hned další střídání jsme dali gól,“ připomněl Kousalův gól na 1:3, který ale Energie dokázala během necelé půlminuty smazat. Zajímavostí je, že se Stříteský trefil za záda osmnáctiletého brankáře Vlka, který nahradil Kacetla po třetím gólu, ale od druhé třetiny se zase vrátil na střídačku.

Ani s třígólovým náskokem se karlovarští hokejisté nezatáhli do hluboké defenzívy. Pokusy Pardubic ničili už ve středním pásmu a trpělivě čekali na svou šanci.

„My jsme si řekli, že chceme hrát naší hru, ne nějak přehnaně dozadu, protože to je vždycky smrt. Chtěli jsme hrát aktivně, což jsme splnili,“ těšilo Fleka.