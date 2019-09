Karlovarský cíl? Chceme do play off, říká kapitán Skuhravý

Před pátečním startem soutěže však zbývá odstranit ještě několik neduhů. Energie v rámci přípravy stihla jedenáct duelů, včetně toho proti Sokolovu, kdy však drtivou většinu extraligového kádru šetřila a partnerskému celku nasadila do cesty převážně juniory a hráče širšího kádru. Na kontě má čtyři výhry, včetně té z posledního čtvrtka. V generálce udolala německý Kassel 5:4.

„Vždycky je pozitivní, když se v nějaké části sezony vyhraje poslední zápas. Pozitivní a dobré naladění. Rozhodně ale nesmíme podlehnout dojmu, že bylo všechno dobře. Musíme se z mnoha věcí poučit,“ uznává asistent trenéra Tomáš Mariška.

Společně s Martinem Pešoutem měli poměrně dlouho v tréninku širší kádr, který zúžili až zhruba v polovině srpna. „Zkoušeli jsme různé hráče, výsledkově jsme přípravu nechtěli podceňovat, ani přeceňovat. Jsme rádi, že jsme se dobře připravili proti silným týmům KHL. V podstatě jsme nehráli žádný jednoduchý zápas,“ říká. Mužstvo muselo hrát naplno, mezi výsledky se ale poněkud vyjímají duely proti Spartě a Trenčínu – 1:8 a 3:9. Pořádná nálož.

Bez zápasu proti Sokolovu, v deseti zápasech 38 obdržených branek. S takovou se v extralize vyhrává jen těžko. Defenzivní činnost, tam zdá se být daleko k ideálu. „Příjemné to samozřejmě není, ale přehnané obavy nemáme. Pracujeme na tom denně u videa, na ledě při tréninku. Já věřím, že se věci posouvají a budeme se zlepšovat,“ doufá Mariška. Průměr téměř čtyř branek na zápas před otevřením bran nové sezony 2019/2020 není vůbec dobrá bilance, zpřesnit hru v obranném pásmu a odstranit přílišné množství chyb je nutné hned od pátku, kdy do KV Arény zamíří Zlín.

„Máme kvalitní gólmany, zároveň ale pořád dost mladé mužstvo. Doplnili jsme jej o několik nových hráčů, kteří se sžívají s naším systémem. Ten je vždy tak silný, jak přesně a pečlivě ho hráči na ledě dodržují,“ připomíná karlovarský trenér.

Energie chce být stejně jako loni aktivní, hodně bruslit a soupeři nedarovat jediný metr ledu. Tak jako loni mnohdy deptala i výrazně silnější a zkušenější protivníky. Inkasované branky ale musí výrazně umazat. Velmi výrazně. „Zatím nedokážeme plnit náš systém bez výpadků celých šedesát minut. Stává se nám, že na chvíli vypadneme z konceptu.“

Od teď už co nejméně takových výpadků, chce-li být mužstvo úspěšné. Přes léto doznalo několika změn, trenéři s vedením přesvědčili kapitána Skuhravého, aby ještě jednu sezonu odehrál. Přestože vážně zvažoval pověsit brusle na hřebík. „Nenašel jsem tak dlouhý hřebík,“ směje se karlovarský vůdce kabiny. Do té přisedlo osm nových spoluhráčů. Mezi nimi i zkušení obránci, Graňák, Stříteský a Kubka.

Dáváme si krátkodobé cíle

S vyztužením zadních řad je trenérský tým spokojen. Loni jim na ledě chyběly větší tvůrčí schopnosti od modré, proto klub oslovil právě Graňáka se Stříteským. „S doplněním jsme spokojeni. Podle možností na trhu to dopadlo možná až nad očekávání. Přišli vesměs ofenzivně ladění hráči,“ říká.

A možná i tady trochu visí problém s vysokým počtem obdržených branek. „Určitě nám pomůžou v přesilových hrách, které jsou klíčové v zápasech. Jsme možná víc laděni do útoku, ale nepochybuji, že dokáží i vyztužit defenzivní část. Věřím, že v dalším zápase budeme zase lepší,“ vyhlíží dobře naladěný Tomáš Mariška do úvodu ročníku.

Konkrétní cíle trenéři vytyčit nechtějí. „Dáváme si krátkodobé cíle. Chceme se zlepšovat zápas od zápasu. Aby hráči měli herní i dovednostní progres.“ Vary potřebují dobře začít, před rokem jim start nevyšel a dobře vědí, že dohánět rozjetý vlak není vůbec snadné.

Kapitán Skuhravý je konkrétnější: „Chceme do play off, minimálně do předkola.“ Mezi deset nejlepších se Energie podívala naposledy v sezoně 2010/2011. Příliš dávno. Teď s nepoměrně menším rozpočtem, ale odhodlaná být lepší.