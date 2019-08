Chci týmu nabídnout své přednosti, říká karlovarská posila Stříteský

„Jsem moc rád, že mi Vary vyšly vstříc. Zatím nemůžu říct nic špatného, všechno domluvené platí,“ vykládá spokojeně Matěj Stříteský, devětadvacetiletý zadák.

Loni člen libereckého výběru se do Varů přesunul i s vidinou většího vytížení na ledě. Hned na začátek přípravy ho trenéři napasovali do první formace. „Samozřejmě i proto se těším na novou výzvu, že budu zase víc hrát,“ těší se.

Proti silnému Jekatěrinburgu se Energii nevedlo, zkušenější a rozehranější soupeř byl nad její síly.

Jak těžké bylo po pár dnech na ledě stíhat tým KHL?

Jsme ani ne týden na ledě, není to nic jednoduchého. Navíc s tak silným soupeřem, který už zhruba měsíc trénuje na ledě. Ale myslím, že pohybem jsme se vyrovnali. Akorát některé systémové věci nefungovaly, ale těm se teprve budeme věnovat.

Co po vás trenéři v úvodu přípravy chtějí?

Nabádali nás, abychom hráli bez respektu. Jekatěrinburg je tým z popředí KHL. Chtěli, abychom si zkusili věci, které jsme v prvních dnech na ledě zkoušeli. Nebát se hrát, bruslit, být aktivní.

Vnímali jste soupeřovu větší rozehranost?

Určitě. Minimálně první třetina byla z jejich strany neskutečný fičák. Trénovat a vlétnout do zápasu je něco jiného, hru pět na pět jsme zatím zkoušeli jednou (úsměv). Postupem času jsme se s tím vyrovnali a neměli s tempem problém.

Pozitivní naladění do finální přípravy?

Výsledky nikdo nepřeceňuje ani nepodceňuje. Můžeš všechno v přípravě vyhrát a pak první čtvrtinu body neděláš. Naopak nikdo nechce jen prohrávat, jít do sezony bez sebevědomí. Tento zápas nás dobře otestoval. Za sebe jsem viděl, že jsme měli dost šancí. Asi stejně jako oni. Bohužel jsme nebyli tak klidní v koncovce. Krom úvodu, prvních deseti minut, se nemáme za co stydět.

Vaše individuální příprava proběhla podle očekávání?

Dostal jsem od trenérů svolení se chystat sám. Bylo to něco za něco. Jsem tomu nesmírně rád. Mám bydlení v Praze, tak jsem se nemusel nikam přesouvat a narychlo řešit bydlení. Připravuji se už delší dobu s panem Hejretem, který je špička v kondiční přípravě vrcholových sportovců. Teď už vychytávám detaily kolem výstroje a tak.

Individuální příprava vám sedí víc, jak společná s týmem?

Měl jsem možnost vyzkoušet oba modely. Každý má něco. U nás je specifikum, že se poměrně brzy končí. Následuje volno, suchá příprava, volno a nástup na led. Podle mě to není úplně rozumný. V NHL mají dlouhé volno, individuální příprava, najedou na led, kempy a už sezona. U nás je pořád dost trenérů, kteří se drží starého modelu. Ale není to jen o trenérech. Česká povaha je taková, že si každý chce někde ulevit.

Zkrátka potřebují mít nad sebou pocit biče…

Asi ano. K tomu tady kluby nemají osmdesát hráčů, kteří se zapojí do přípravy na ledě. Tam si kluby mohou vybírat a ostatní vyhodí. Pomalu se i u nás modely přípravy zlepšují, ale furt je kam se posouvat a co vylepšovat. Tréninky tři hodiny ráno, tři večer už je dost překonaná věc. Hokej se neustále vyvíjí a i příprava mimo led jde dopředu. Byl bych pro, aby se každý připravoval na svoji zodpovědnost. Ale připouštím a vím, že česká povaha není toho přívržencem (úsměv).

Vaše příprava tedy byl taková, že končila nebo plynule přešla do přípravy na ledě?

Já jsem trochu nemocnej, já nedokážu nic nedělat. Až mi přítelkyně nadává (smích). Ale přesně tak. Dal jsem si menší volno a odpočinek, pak jsem do toho procesu postupně najel. Skrz lehčí tréninky, regenerační věci. Postupně se vše rozbíhalo. Za mě je to rozhodně lepší, pro člověka a jeho tělo nejde o takový skok. Navíc je dobré jednou dvakrát týdně jít na led, když je možnost. U nás je specifické, jak brzy kolikrát končí sezona a pak hráč třeba tři měsíce nedrží hokejku. Chápu, že ne každý si může dovolit držet led celý rok. Ale pokud je šance, určitě je lepší plochu využít.

V šatně jste tedy opravdu pár dnů, jak na vás působí?

Cítím, i za tu chvíli, že je tu super parta. Máme srandu, což je strašně důležité. Celá organizace působí výborně. Na čem jsem se domluvil, to platí. Nemůžu říct špatné slovo, všechno funguje výborně.

Po všelijaké sezoně v Liberci vidina klíčové pozice v týmu?

Určitě mě to lákalo a trochu jsem na to nahlížel. Loňská sezona byla taková, jaká byla. Teď jsem dostal novou možnost. Zatím jsme neměli žádné pohovory s trenéry. Nevím, zda budou, nebo nebudou. Každopádně se budu snažit zapadnout a pomoct svými silnými stránkami. Chci využít a nabídnout své přednosti. Hra dopředu, střela, rozehrávka. Asi i s tímto záměrem o mě Vary stály, a proto jsem tady.