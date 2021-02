Nula pro Barulina? Super, zachytal skvěle, říká pardubický obránce Mikuš

„Viděl jsem, že šel útočník po puku, takže jsem zkusil stahovačku na střed. Otevřelo se mi to, brankář měl zakrytý výhled, tak jsem vystřelil,“ popisuje svůj gól na 1:0 na klubovém webu slovenský zadák Juraj Mikuš, jenž se trefil už poosmé v sezoně. A co víc, jeho poslední trefa rovnou zařídila Dynamu tři body. V Budějovicích totiž vyhrálo právě výše zmíněným rozdílem.

„Hráli jsme výborně z obrany. Byly tam dvě individuální chyby, po kterých měl Motor dvě velké šance, ale jinak jsme ho k ničemu nepustili. Především pro Konstantina Barulina je to super,“ naráží Mikuš na první vychytanou nulu v extralize pro ruského parťáka z brankoviště.

Mikuš: Barulin to měl po přesunu z KHL těžké

Mnozí říkají, že nešlo o bůhvíjaký čistý štít, Barulin měl v utkání jen 15 zásahů. Když už ale měl práci, zadarmo určitě nebyla.

„Zachytal skvěle. Po přesunu z KHL to neměl jednoduché, doufejme, že se mu bude takto dařit i nadále,“ přeje si Mikuš.

Brankář Pardubic Konstantin Barulin zasahuje.

O něco kritičtější už však byl ke kolegům hrajícím směrem dopředu. Dynamo promarnilo dalších nejen šestadvacet střeleckých pokusů. „Hrozně šancí jsme ještě navíc zbytečně přehrávali. To by se za stavu 1:0 nemělo stávat, protože by se nám to mohlo vymstít. Musíme se poučit a snažit se jít do zakončení na sto procent,“ nabádá Mikuš.



Východočeši budou teď mít pár dní na oddych, tedy kromě Matěje Blümela a Ondřeje Romana, kteří odcestovali s národním týmem k turnaji do Švédska. Reprezentační přestávku mohou strávit poměrně v klidu, podařilo se jim před ní bodovat čtyřikrát v řadě.

Další extraligový duel Dynamo čeká v pondělí. Od 18 hodin se na domácím ledě střetne s Olomoucí, kterou nedávno porazilo taktéž v enteria areně 5:2. I v tomto utkání otevíral skóre Juraj Mikuš, celkem už letos zaznamenal čtyřiadvacet bodů a v tomto ohledu prožívá nejlepší sezonu v dosavadní kariéře.