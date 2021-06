Gulaš nám to sám nevyhraje. Mou rolí je sladit tým, říká budějovický kouč Modrý

Tým už se připravuje více než měsíc. Sledoval jste to na dálku?

Samozřejmě. S asistenty a s vedením řešíme všechno. Zajímá mě každý detail v přípravě. Hodně se běhá, protože si myslím, že je to nejblíž bruslení, a tak to hráče nejlépe připraví. Používají se při tom stejné svaly jako na ledě.

Proč jste zvolili model týmové přípravy, když se hráči dva roky předtím chystali individuálně?

Je to spíš hybridní. Starší hráči a cizinci se chystají sami. Je dobré mít zbytek týmu pohromadě a pracovat s mladými kluky, aby i oni věděli, jak se nachystat na sezonu. Jako trenéři si to můžeme kontrolovat a budovat tým už od léta.

Motor po sezoně posílily hvězdy jako Milan Gulaš, Lukáš Pech, Dominik Hrachovina a později ještě Michal Vondrka, David Štich či Jan Piskáček. Podílel jste se na jejich příchodech?

Ano. S vedením jsme probírali všechny příchody, takové hráče jsem si přál. Uvidíme, jak to bude fungovat v sezoně. Všechno si musí sednout a od toho jsem tady já.

V kádru nalezneme deset hráčů nad třicet let. Je to záměr?

To je na delší povídání. Musíme reagovat na naše požadavky i trh, sestavování týmu je složitější. Ideální by bylo mít několik starších hokejistů, k tomu ty ve středním věku a doplnit je mladými kluky. Ne vždy je to přesně takhle. Máme víc starších hráčů, ale to je právě úloha trenéra, aby tým sladil a fungoval.

Počítáte i s Jiřím Novotným?

Jsme v kontaktu, ale nic není podepsané ani definitivně rozhodnuté. On sám musí být hladový a chtít dostat šanci.



Bude důležité, jaký vztah navážete s klíčovým hráčem Milanem Gulašem?

Určitě, to bude zásadní. Ale vztah s každým hráčem bude důležitý. Milan Gulaš to sám nevyhraje, i když je to skvělý hokejista. Potřebuje kolem sebe celý tým.

Mužstvo se z velké části obměnilo, a tak ho musíte téměř celé budovat znovu.

To tak bývá každý rok. Těžko se tady tvoří kostra týmu. Když někdo vyletí, tak je o něj zájem v zahraničí a my ho nemůžeme držet.

Sledoval jste extraligu už v době, kdy jste ještě nevěděl, že budete trénovat v Budějovicích?

Začal jsem ji sledovat víc, když jsme začínali řešit můj možný přesun do Budějovic. Dříve jsem byl fanoušek, sledoval jsem výsledky. Komunikoval jsem i s Vaškem Prospalem.

O vašem návratu domů se mluvilo už dřív. Proč to nevyšlo?

Jednak z rodinných důvodů, ale musel jsem se i sám učit. Trénování není jednoduché, pořád se chci posouvat dál a zlepšovat. Teď mám před sebou velkou výzvu, na kterou se těším. Zůstávám skromný. Vím, čím si klub loni prošel. Je na nás, abychom zažili jinou sezonu.

Působil jste jako asistent na farmě týmu NHL. Neuhnul jste z cesty k nejslavnější lize světa?

Ne. Z pozice asistenta jsem se posunul na místo hlavního kouče. Vyzkouším si věci, které věřím, že fungují. Hokej je za mořem jiný, ale je to pořád týmový sport. V trenérské kariéře je to pro mě krok dopředu.

Kdy jste naposledy zavítal do budějovické kabiny?

To je asi osm let zpátky, kdy jsem byl u znovuzrození klubu. Tehdy jsem klukům jen krátce pomáhal, pak jsem odcestoval a oni tady celou dobu Motor budují. Respektuji to, co dokázali. Vytvořili novou kulturu klubu a já jsem teď její součástí. Za takovou šanci jsem moc rád.



Trenér Českých Budějovic Jaroslav Modrý.

Měl jste před prvním tréninkem k hráčům větší proslov?

Ne. Jen jsem se jim představil. Chci hráče poznat na soustředění na Šumavě, které nás čeká za dva týdny.



Co od vás očekává generální manažer Stanislav Bednařík?

To se musíte zeptat jeho. Ale asi získat titul. Dělám si legraci, i když vlastně ani ne. Chceme být respektovaní po Česku i v Evropě. Abychom hráli atraktivní hokej a měli dobré výsledky. Aby se fanoušci těšili na každý zápas. Musíme vytvořit kulturu, reprezentujeme město, kraj. Jsme hrdí na to, čím jsme.

Budete na jihu Čech sám, nebo s rodinou?

Je to komplikovanější. Děti půjdou do školy, už je čeká univerzita. Takže tu budu jen s manželkou. Bavil jsem se o tom i s Vencou Prospalem, ale on má děti mladší. Já s nimi můžu komunikovat jinak a je jedno, kde budu.