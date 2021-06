V Budějovicích už velí Modrý: Všechno si musí sednout a od toho jsem tu já

Letní příprava hokejistů už je měsíc v plném proudu, Motor se zatím chystal pod vedením asistentů Patrika Martince a Romana Fouska. Modrý přiletěl ze zámoří v pátek, v pondělí už oblékl mikinu s velkým M na prsou. „S klubem jsme se tak dohodli. Teď nastal správný čas, abych se připojil k týmu a začal pracovat,“ uvedl nový kouč.

Budějovický odchovanec a rodák dosavadní přípravu na dálku sledoval. „Všechno jsme s asistenty řešili a konzultovali do posledního detailu. Hodně se běhá, protože si myslím, že je to nejvíce podobné bruslení,“ doplnil.

Modrý bude na jihu Čech s manželkou, děti zůstanou v zámoří. „Venca Prospal má děti mladší, moje už jsou na univerzitách. V tom je to jednodušší, můžeme komunikovat úplně jinak,“ vysvětlil.

Bývalý obránce, který v NHL odehrál úctyhodných 753 zápasů ve 13 sezonách, je spokojený i s doplněním kádru. Kromě avizovaných posil Milana Gulaše, Lukáše Pecha či Dominika Hrachoviny posílili budějovický celek později ještě Michal Vondrka, Jan Piskáček nebo David Štich.

„Všechny posily jsme s vedením konzultovali a vybírali společně. Teď je červen, uvidí se až v sezoně. Celkově si to musí sednout, od toho tady budu já,“ měl jasno.

Kádr Jihočechů bude oproti loňsku výrazně zkušenější, aktuálně čítá deset hráčů přes třicet let. „Každý by si přál, aby měl v týmu zastoupené všechny věkové kategorie. Ale ne vždy to tak je. A je pak na trenérovi, aby to dal dohromady. Kouč musí umět zareagovat, nastavit takový systém, který jim bude vyhovovat,“ popsal.

Od 21. června mužstvo vyrazí na soustředění na Šumavu. „Tam se s hráči víc poznám. Příprava je proces a na ledě už musíme být velmi dobře fyzicky připravení,“ zdůraznil.

České Budějovice v minulé sezoně skončily s výrazným mankem poslední, sezona však byla nesestupová. Modrý krátce pomáhal před osmi lety, když se budějovický klub znovu zakládal poté, co se extraligová licence přesunula do Hradce Králové.