První trénink na ledě vedl Gulaš, Budějovice testují Bučka z Pardubic

Teploměr na druhé ledové ploše budějovického zimního stadionu ukazoval v 11 hodin 11 stupňů Celsia a Milan Gulaš svolal spoluhráče do středového kruhu, aby zadal první cvičení.

Zkušený navrátilec vedl úvodní trénink, v týdnu se bude střídat s dalšími ostřílenými hráči a letními posilami Janem Piskáčkem a Lukášem Pechem.

„Hráči si osahají věci, příští týden začneme na ostro. Pak už nebude prostor na to, že někdo má špatné brusle nebo že mu nesedí výstroj,“ vysvětlil hlavní kouč Jaroslav Modrý, který se zbytkem realizačního týmu dorazil o pár minut později.

„Jsme tým, nemůže všechno vést jenom trenér. Dáme hráčům část odpovědnosti a uvidíme, jak s ní naloží. Všichni musí přemýšlet, jak se nejlépe připravit. Aby se vzájemně domluvili i třeba s brankáři, co potřebují,“ doplnil.



Mezi třemi desítkami hráčů na prvním tréninku byl i slovenský obránce Martin Bučko. Jednadvacetiletý zadák je na jihu Čech na zkoušce z Pardubic.

Reprezentant loni odehrál na východě Čech v součtu s play off 31 duelů, pomáhal i v prvoligovém Vrchlabí. Dříve nastupoval na Slovensku, hrál za Martin, Žilinu či Košice.



S národním týmem se představil i na světových šampionátech do 18 a pak i do 20 let. Na začátku června na seniorském mistrovství světa v Lotyšsku vstřelil gól českému národnímu týmu při duelu v základní skupině a nastoupil k pěti duelům.

„Měl by zajistit rozdíl ve hře. Najít si roli, bojovat a získat prostor na ledě. Jak velký, to záleží na něm,“ zmínil trenér.

Motor trénuje kompletní i včetně všech cizinců a gólmanů, žádné vážnější zranění tým nečítá. První přípravný duel čeká České Budějovice 5. srpna v Plzni.



Jihočeši budou chtít napravit nepovedený loňský ročník, kdy jako nováček skončili poslední. Modrý převzal tým po Václavu Prospalovi a přivítal v něm zkušené hvězdy jako Milana Gulaše, Lukáše Pecha či brankáře Dominika Hrachovinu.