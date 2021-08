O Gulašovi i setrvání v Plzni. Chci splnit, k čemu jsem se zavázal, říká Mertl

„No jo, takový je život. Budu mít vedle sebe jiné spoluhráče a pevně věřím, že to zvládneme i bez Milana. Že obstojíme, budeme konkurenceschopní. A že se v tabulce budeme pohybovat někde ve středu nebo nahoře jako poslední roky,“ hlásí Mertl, který už druhý týden s týmem Škody trénuje na ledě.



Z mnoha stran jste určitě slyšel, proč se s Milanem Gulašem do Motoru nevrátíte také vy. Netoužil jste s ním pokračovat v osvědčené souhře?

Samozřejmě, že se mě na to lidi ptali. Takhle to vykrystalizovalo. Milan se vrátil do Budějovic, já zůstal v Plzni. A ani jsem sám žádnou změnu neinicioval. Mám ještě smlouvu, chci tady splnit to, k čemu jsem se zavázal. Jsem v Plzni spokojený, rodina také, takže je všechno v pořádku. A co bude za rok, to se uvidí. Záleží také, jak mi to půjde.

Oba jste s Gulašem měli individuální suchou přípravu, potkávali jste se v létě na jihu Čech?

Jo jo. Ne, že bychom spolu vyloženě trénovali, ale chodili jsme občas na led a zahráli si proti sobě v tréninkovém tempu, spíš na kondici. Nehecovali jsme se, to teprve přijde. Ale pokaždé jsme si rádi popovídali, prohodili pár slov.

Milan Gulaš (vpravo) a Tomáš Mertl (vlevo) společně v Plzni vládli extraligovým statistikám, v létě se hokejově rozešli.

Teď se hledají noví parťáci do vašeho útoku. Zatím trénujete s Michalem Bulířem a Filipem Suchým. Klape to?

Je to teprve tréninkový start na ledě, víc ukáží až přípravné zápasy. Třeba nám to půjde a zůstaneme v tomhle složení, nebo ne a trenéři zkusí něco jiného.

Co vám říká intuice? Bulíř má být jednou z hlavních hvězd týmu, střelec a tahoun.

Je to šikovný hokejista, umí si najít správné pozice a dobře vystřelit. Kvalitní koncový hráč. Samozřejmě je Michal jiný typ hráče než Milan, který zároveň hodně tvořil, měl vynikající přihrávku. Ale věřím, že Bulda svoji roli zvládne. Teď jde o to, abychom nastavili tu správnou chemii. A když ne se mnou, tak s někým jiným.

Může vám to spolu sednout?

Samozřejmě! Proč by ne.

Než jste se připojil k týmu, trénoval jste v létě sám. Změnil jste něco oproti předchozím letům?

Tím, že jsem minulý rok hodně marodil s třísly, odrazilo se to i v přípravě. Musel jsem ji trošku upravit. Víc jsem jel podle pocitů. Když jsem vnímal, že mám sílu, přidal jsem na zátěži. V tom je výhoda individuální přípravy. Když jsem cítil, že nohy tahají a třísla se ozývají, upravil jsem podle toho trénink. Ale dobře vím, že člověk se na sezonu musí připravit dobře a snažil jsem se, co nejvíc to šlo.

Jak se tedy cítíte teď, skoro po druhém týdnu na ledě?

Dobře. Docela jsme se rozjeli, teď budeme postupně přidávat. První dny na ledě nejsou pro hokejistu úplně oblíbené období, ale musí to být. Zvykám si na nové brusle, jinak jsem toho moc neměnil. Ještě zkusím novou vestu, jinak mám výstroj starou. A musím říci, že se do toho letos dostávám bez problémů.

Tým v Plzni prošel značnou obměnou, jak vnímáte současný kádr?

Vidím kolem sebe, že změn je dost. Noví hráči, noví trenéři... Zatím to vypadá solidně. Ale uvidíme až po přípravných zápasech a na začátku sezony, jak nám to bude klapat a jestli dokážeme navázat na ty roky předtím.

Je i pro vás oživení, když tým převezmou noví trenéři?

Určitě je to výzva. Každá sezona začíná novou výzvou a noví trenéři tomu dodají ještě další punc. Čeká nás náročná sezona, jeden tým přímo sestupuje, nebude to nic jednoduchého. Bude hodně záležet, jak se nám povede začátek, je třeba se připravit. Ale těšíme se už všichni.

V kabině jsou tři hráči ze Švédska, zní severský jazyk v kabině často?

Je pravda, že se skupinka rozrostla, mají švédskou partičku a mezi sebou hovoří mateřským jazykem. To je normální, když jsem byl v cizině s klukama z Česka, taky jsme mluvili po svém. Důležité je, že se nijak nestraní. Baví se s ostatníma klukama anglicky, zapadli zatím perfektně. Švédové na to mají dobrou náturu. Ještě uvidíme, co vydrží při zápisném... (úsměv)

Myslíte, že všechny v extralize čeká svým způsobem restart?

Určitě. Minulý rok byl takový, jaký byl. S koronavirem, bez lidí... Teď nás čeká náročná sezona. Všichni si uvědomujeme, že to bude těžké a každý se chce nachystat co nejlépe. Hodně týmů posílilo, v mnoha klubech se kádry výrazně obměnily. Jsme napjatí, jak se to rozjede. Doufám, že začneme dobře, i když máme na úvod těžký los. Ale všechny zápasy budou těžké a soupeři nabití, nevyberete si. Musíme jít postupně, sbírat body.

Bude se Plzeň prezentovat jiným stylem než v minulých letech?

Určitě se náš styl trošku změní, noví trenéři mají svůj rukopis. Každý má své metody, kterým věří. Ale pan Baďouček s panem Říhou také dobře vědí, co jsme hráli v minulých letech a nebudou to chtít celé překopat. Zkusí do toho dát něco svého a doufejme, že to bude ku prospěchu a bude nám to sedět.