Veterán Kracík zpět v extralize. Ne v Plzni, posílil karlovarského rivala

„Chtěli jsme Kracíkovi umožnit, aby si ještě zahrál nejvyšší soutěž,“ uvedl Daniel Sadil, šéf litoměřického Stadionu, v jehož trikotu zkušený forvard v šesti kolech nastřádal pět bodů za gól a čtyři asistence.

Osmatřicetiletý veterán ještě loni patřil k produktivním mužům Plzně, ve 45 zápasech si zapsal 26 bodů (7+19). Pak se stěhoval o patro níž, aby vedle něj v Litoměřicích rostli mládežničtí reprezentanti. Nyní je znovu na elitní scéně.

„Od jeho příchodu si slibujeme zlepšení procentuální úspěšnosti na vhazování a také zisk zkušeností hráče na pozici centra, které nám nyní chybí,“ uvedl na webu Energie její trenér a sportovní manažer Martin Pešout.

Kracík by měl ke svému 684. utkání v extralize nastoupit už v neděli na ledě Mladé Boleslavi. Zacelí díru po Jiřímu Černochovi, jehož vyřadí zranění v horní části těla na několik týdnů ze hry.

Miškáře posílají Karlovy Vary zpět do Litoměřic, aby se tam rozehrál. Ve třech extraligových zápasech si letos zapsal jednu asistenci. „Jeho výkony jsou v úvodu sezony slabší, budeme se snažit, aby se v Litoměřicích dostal do své loňské formy,“ vysvětlil Pešout.

V minulé sezoně byl Miškář druhým nejproduktivnějším hráčem 1. ligy se 47 body (19+28). „Je to opět ukázka toho, že bývalí hráči Litoměřic nám nejsou lhostejní. V současné době není v Energii v takové pozici, v jaké bychom si přáli my i on. Proto jsme využili toho, že Karlovy Vary nám nabídly zajímavou výměnu,“ uvedl litoměřický předseda Sadil.