Kracík po soustředění: Na kole to pro mě bylo nejtěžší, běhání je lepší

Útočník hokejové Plzně Jaroslav Kracík se v 37 letech chystá na další extraligovou sezonu. Měřeno tím, jak zvládl minulý týden na Šumavě, obavy o fyzičku mít nemusí.



Díváte se v tuhle chvíli dál než na příští sezonu?

Nedívám. Já budu rád, když ji začnu. Koukám se spíš měsíc dopředu. Zranění je dílem okamžiku a pak může přijít rychlý konec. Ale teď tělo drží v normálu, klepu to.

Pletu se, nebo jste teď vyrýsovaný lépe než před pěti lety, kdy jste se vracel z Německa?

Tohle je o mně ta největší mýlka. Já byl vyšvihaný i předtím, trénovaný jsem byl vždycky dobře.

Spočítáte, kolikátá je to vlastně vaše letní příprava?

Když to vezmu od sedmi let, tak třicátá, ne? (smích) V áčku je to už dvacet roků. Každá byla jiná. Letos mi přijde, že je příprava zase o něco těžší, tahle Šumava byla výživná, běhalo se opravdu hodně. Druhá varianta je, že už je to věkem...

Raději byste jezdil na kole jako pár let nazpátek?

To zase ne! Běhání je lepší a myslím, že to platí pro většinu kluků. Na kole to pro mě bylo nejtěžší. Do té doby jsem na něm moc nejezdil, maximálně jako kluk u nás v Líních na koupaliště. Na Šumavě se jezdilo dvakrát denně padesát kilometrů. To bylo peklo, zadek mě neskutečně bolel. Strašný.

Trenéři říkají, že na soustředění se projeví charaktery hráčů. Platí to i naopak?

Určitě. Jsou trenéři, kterým se líbí, když se na stráni pozvracíte. A pak jsou ti, kteří i uleví, když vidí, že je toho opravdu dost.

I na Šumavě jste jich zažil dost.

Posledních pět let ne, to je tady pořád Láďa Čihák. No, ten patří spíš do té první kategorie. (smích) Ale nejvíc si pamatuji pana Čadu, ten mi dával. Neměl mě rád, nevím proč. Každý kouč má prostě představu, jak má hokejista vypadat. A jemu jsem do toho nezapadal.

Svoje tělo za ty roky znáte nejlépe. Nenapadlo vás požádat trenéry o individuální přípravu?

Já myslím, že se stejně pořád všichni učíme. Kdyby někdo věděl, co je v létě ideální, všichni budou dělat to samé. A individuální? Já nevím, jestli bych se donutil makat takhle naplno. Pro mě je to určitě lepší v kolektivu než běhat někde sám.

Hlídáte se s věkem víc?

Nejsem moc na protahování, masáže, bazénky. Odpočívám nejlépe sportem. Pro mě je regenerace zajít si zahrát tenis nebo na fotbal. Každému vyhovuje něco jiného. Ale třeba v jídle a pití se snažím určitě hlídat víc než dřív.

Pozná člověk už v létě, jestli je na sezonu dobře připravený?

Nemyslím. Když vyjedete na led, máte pocit, že jste přes léto nedělal vůbec nic. Ten pohyb je úplně jiný a první týden nemůžete ani dýchat. Až po týdnu se to srovná.

Váš parťák a soused z Líní Lukáš Pulpán odešel z Plzně do Karlových Varů. Zároveň byl týmovým pokladníkem, převezmete nyní tu roli po něm vy?

No, nikdo to tady dělat nechce, tak to asi vezmu.

Už se něco vybíralo?

Ještě chvíli počkáme, když se nám teď snižovaly ty platy. Pak to noví kluci trošku zaplní zápisným...