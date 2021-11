Venku to nejde, teď to Vary zkusí doma. Přivítají Pardubice

První utkání po reprezentační přestávce karlovarští hokejisté nezvládli. V Kladně prohráli 3:2. Byla to sedmá venkovní porážka v řadě a celkově v deseti zápasech na stadionech soupeřů jenom jediná výhra.

„Pro nás je to určitě ztráta. Byli jsme nedůrazní v obranném pásmu, neuhlídali jsme první lajnu domácích, a proto bohužel odjíždíme bez bodu,“ posteskl si asistent karlovarského trenéra Tomáš Mariška.

Rytíři zůstávají po druhé výhře za sebou i nadále předposlední, ale manko na Energii a také na Vítkovice, které podlehly Plzni 2:3, snížili na čtyři body.

Zápas plný zvratů rozhodl gól Jaromíra Jágra v čase 46.57. Hrající majitel středočeského klubu zaznamenal také asistenci.

Navrátilec ze Sparty Zikmund se zařadil na křídlo elitní formace Středočechů s Jágrem a Plekancem a stačilo mu pouze 170 sekund, aby ve staronovém působišti slavil gól. Jágr přidržel puk, parádní kličkou se vyhnul jednomu z hostujících hráčů a předložil ho na Zikmunda, jemuž stačilo trefit odkrytou branku.

„Připravovali jsme se na to, abychom nedostali gól a dobře vstoupili do utkání, bohužel to nevyšlo,“ posteskl si v rozhovoru pro Českou televizi karlovarský útočník Ondřej Beránek.

Následně zúročil větší střeleckou aktivitu Energie obránce Michal Plutnar. „Viděl jsem, že už jsme je dlouho mleli, už neměli sílu. Kluci si to parádně posunuli, Réďa mi to hodil na modrou, já vystřelil v domnění, že máme hráče před brankou, a padlo to tam,“ popsal vyrovnání Plutnar.

Za dalších pár minut dokonce výsledek otočil z dorážky Beránek. „Věděli jsme, že Kladno má velké beky, kteří jsou staženi před brankou. Řekli jsme si, že to musíme házet na naše beky nahoru a zkusit to rozstřílet. Otřepali jsme se a výsledek otočili, to nás zase nakoplo,“ říkal Ondřej Beránek po první třetině, kterou Vary vyhrály 1:2.

A mohli ji vyhrát výrazněji. Krátce před přestávkou už slavily znovu, jenže předčasně, po kontrole situace na videu sudí gól neuznali kvůli zásahu vysokou holí.

„Myslím, že kdybychom byli schopní odskočit na více než jednobrankový rozdíl, tak by to byl určitě jiný zápas. Bohužel se to nepovedlo, tahle branka nám uznaná nebyla a museli jsme bojovat dál. Byl to rozhodně jeden z klíčových momentů zápasu, ale měli jsme v utkání i několik dalších šancí, které jsme měli proměnit,“ uvedl asistent trenéra Tomáš Mariška.

„Neuznaný gól nás nezlomil, celkově jsme polovinu zápasu byli lepší. Do třicáté minuty jsme měli vést 5:1 a bylo by po zápase. Nedali jsme šance, co jsme měli a to nás stálo zápas,“ doplnil obránce Michal Plutnar.

Středočeši si cennou výhru vybojovali díky Jágrově trefě, a oplatili tak Energii porážku ze západu Čech 4:7 z prvního vzájemného duelu této sezony.

„Od druhé třetiny jsme se zlepšili a zaslouženě jsme vyrovnali. Ve třetí třetině to bylo o tom, kdo dá gól. Podařilo se to nám, na konci zápasu jsme pak dvě minuty parádně ubránili přesilovku hostů šest na čtyři. Musím klukům poděkovat za ty dvě třetiny, v nichž odvedli velice obětavý výkon,“ řekl asistent domácího trenéra Jiří Burger.