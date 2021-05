Hlinka: Disciplinárka může pracovat důvěryhodněji. Jandačovi Sparta věří

Je to nějaký extraligový trend propojovat manažerskou roli s trenérskými povinnostmi? Vidíme to namátkou v Budějovicích, Vítkovicích či Varech.

Nevím, jestli je to nový trend, ve Spartě to fungovalo už dřív za Patrika Martince. Je to docela dobré propojení kanceláře sportovního úseku s A-týmem.

Jaké to má výhody?

Veškeré kroky sportovního úseku se činí v nejužším kruhu spolu s trenéry, takže se nestane, že by přišel hráč, který nezapadne trenérům do koncepce. To je velký přínos.

Sparta po vypadnutí z play off přišla o trenéra Miloslava Hořavu. Co jste říkal na jeho vyjádření, že předseda disciplinární komise Ujčík pomohl Liberci stopkou pro vašeho obránce Němečka?

K tomu bych se nechtěl moc vracet, možná to řekl malinko v emocích, ale Hořák prošel hokejem jako hráč i trenér a ví, co říká. Nebudu ho kritizovat, osobně bych se vyjádřil jinak, nicméně byl členem našeho týmu, takže ať s ním souhlasím, nebo ne, určitě bych se postavil na jeho stranu.

Funguje podle vás disciplinární komise, jak by měla? Myslím systém podávání podnětů.

Kdyby disciplinárka fungovala samostatně bez nahlašování, předešlo by se různým spekulacím a bylo by to celé jednodušší.



Kluby by taky nemusely poslouchat, že práskají.

Ten systém je opravdu zvláštní. Komise by měla řešit každý zápas zvlášť, aniž by kluby musely samy něco hledat a posílat. Jestli pak vydá férové, nebo sporné rozhodnutí, k tomu se klub musí postavit. To máte stejné jako s videorozhodčím. Pokud ukáže gól, nedá se nic dělat, prostě byl.

Zvládá podle vás šéf disciplinárky Viktor Ujčík svou práci?

Ona je to nevděčná role. Musí být nepříjemné rozhodovat sám, slýcháte pak spoustu kritiky. Já si nechci na nic stěžovat, ale určitě by bylo lepší, kdyby komise pracovala bez podnětů klubů a rozhodovalo by v ní víc lidí s různými názory, ne jeden člověk.

Škoda, že kluby změnu nedávno zamítly.

Svou roli v tom hrají bohužel i finance. Před pár dny jsme zažádali o změnu disciplinárního řádu, kdy by ve zkráceném řízení nerozhodoval pouze předseda nebo jiný člen komise, ale všech pět jejích členů. Zamezilo by to sporným situacím a zároveň napomohlo k větší objektivitě a důvěryhodnosti disciplinární komise.

Zpátky k vašemu trenérskému týmu. Jak fungovala Hořavova spolupráce s Josefem Jandačem?

Velmi dobře, naprosto v pořádku. Jako dva kolegové, ve většině názorů se shodovali a třecí plochy téměř nebyly.

Jak jste řešili tu menšinu názorů, kde shoda nepanovala? Někdo přece musel mít poslední slovo.

Určitě se neshodli na všem, ale nějaké slovo jsem měl i já a většinou jsme se dohodli. Dospěli jsme k rozhodnutí díky debatě.

Neměli jste problém udělat kompromis, ustoupit?

Vůbec ne.

Sháníte pro příští sezonu novou trenérskou posilu?

Koukáme se okolo, typologicky by nám dával smysl mladý ambiciózní trenér, ale může se stát, že ho nenajdeme nebo si pomůžeme z vlastních zdrojů.

Jak si sedíte vy s Jandačem? Čtyři roky jste pod ním hrál.

Bez problému. Kdybychom mu nevěřili, nevybrali bychom ho s Petrem Tonem do trenérského štábu. Lidsky si rozumíme, ve spoustě věcech máme sice odlišné názory, což je ale často ku prospěchu věci.

V čem se lišíte?

Třeba určitým věcem dávám menší důraz než Pepa, co se týká například podrobné přípravy na zápas. Nicméně chápu, že musíme najít kompromis.

Kromě Hořavy odešla i spousta hráčů. Kdo vás mrzí nejvíc?

Určitě Honza Košťálek, to je ofenzivní a produktivní obránce, hodně jsme se odlišovali ve finančních představách (Košťálek podepsal v Pardubicích). Mrzí mě i Pecháček (Lukáš Pech zamířil do Českých Budějovic) a Robert Říčka (také Pardubice). Ti kluci toho pro nás dost odvedli a je to škoda, ale život jde dál, takový je byznys. Kluci musejí jít za lepšími nabídkami a většími výzvami. To je zase příklad Kudrnky se Sukym.

Kudrna a Sukeľ odešli do Litvínova. Proč?

Chtěli výraznější roli v týmu, tu jsme jim dát nemohli. To samé Pisky (Piskáček do Budějovic), na něj nesmím zapomenout, dělal nám i kapitána. Mrzí nás všechny odchody, ale to neznamená, že bychom se na sebe dívali skrz prsty, vždyť je považuju za kamarády, seděl jsem s nimi v kabině.

Nechtěli jste se pustit do přetahované o Košťálka?

Zájem jsme měli, ale pak celé jednání došlo do fáze, kdy jsme se rozhodli, že dostanou šanci jiní. Ta nabídka... Možná chtěl taky novou výzvu.

O kolik ho Pardubice přeplatily?

Nezlobte se, o tom nechci spekulovat.

Ještě k Pechovi: ve Spartě vydržel osm let, měl na výsledky velký vliv. Je to za posledních deset let nejvýraznější nákup Sparty?

Může být, protože tu opravdu každý rok plnil důležitou roli. S Petrem Kumstátem přicházeli z Varů jako velké posily. Nenapadá mě nikdo, kdo by tu vydržel tak dlouho a byl tak výrazný.

Co hrálo roli v tom, že odešel?

Délka smlouvy. My chtěli kratší, on delší. S Petrem Tonem jsme zastánci modelu, kdy se starším hráčům prodlužuje kontrakt pouze o rok. U nás jsme se takto domluvili s Milanem Jurčinou, v Litvínově takto postupují třeba s Viktorem Hüblem a Frantou Lukešem.

Fotky zleva: Pech, Košťálek s Rouskem, Machovský. Všichni Spartu po sezoně opustili.

Po třech letech se loučí i Matěj Machovský.

Toužil po zahraničním angažmá a vyšlo mu to. Nezbývá mu než poděkovat. Po dlouhé době to byl gólman, který ustál svou roli ve Spartě a stal se jednoznačnou jedničkou.

Proč to neustáli jiní před ním, je to prostředím ve Spartě?

Já nevím, vyrostl jsem v něm a nepřijde mi extrémně jiné než jinde. Ale těžko soudit, kromě Sparty jsem hrál jen v cizině, chviličku v Plzni. Fakt je, že tlak médií a lidí v Praze asi je malinko větší.

Podaří se vám i přes množství odchodů zachovat koncepci?

Koncepci zachováváme, důležití hráči zůstali v týmu, s jistou obměnou jsme počítali už před sezonou. Mladí dostávají prostor a ambice máme stále ty nejvyšší. Nemůže to být jen o tom, že na někoho ukážeme a řekneme mu, co tu bude hrát. Ti kluci musí být spokojení a musíme se vejít do rozpočtu.

Jak moc zvláštní bude příští sezona? 15 týmů, víc zápasů, dva ohrožené kluby sestupem.

Ten se nás, doufám, týkat nebude. Sezona bude zase specifická, s Ligou mistrů přibude více zápasů, bude se hrát olympiáda. Program se pomalu blíží tomu v NHL. Vysoké cíle máme i v Lize mistrů, chceme, aby Sparta opět získala v Evropě kredit.

Kolik by podle vás mělo ideálně hrát extraligu týmů?

Vzhledem k současné kvalitě by se mi líbilo, kdyby ji hrálo dvanáct týmů. Patnáct je podle mě zbytečně moc.

Předposlední tým bude příští sezonu čekat 40 dní na baráž. Není to dlouho?

Je to strašně dlouhá doba, neumím si představit, že bych to měl se svým týmem podstoupit. Už čekání na předkolo, což bývá zhruba dva týdny, je strašně dlouhé, vypadnete z tempa. Nevím, jak se tým připraví na záchranu sezony v jedné sérii, když bude tak dlouho stát. Pro mužstvo, na které to padne, to bude hrozně těžké.

Ještě jedna věc, Alois Hadamczik nedávno řekl, že Sparta udělala velkou chybu, když v roce 2019 pustila kapitána Petra Vránu do Třince. Souhlasíte?

Nepřísluší mi se vyjadřovat, jestli to byla chyba. Nebyl jsem tehdy v managementu. Petr nicméně dokázal, že patří mezi top hráče extraligy.

Byla ta výměna ale povedená, když se Roberts Bukarts, který přišel místo Vrány, nechytil?

No, to mluví víceméně samozřejmě za všechno.

Vy byste Vránu nechal jít, kdybyste tehdy byl manažer?

Já jím ale tehdy nebyl. Být to na mně, nezbavoval bych se ho.