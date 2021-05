Podivný rozpis extraligy: ohrožený klub bude čekat 40 dní na baráž. Proč?

„Mně ne, přijde mi to nelogické a kluby jsme na to upozorňovali,“ odpovídá pro iDNES.cz ředitel extraligy Josef Řezníček. „Předložili jsme klubům návrh s mezisoutěží (třeba play out), jak čas vyplnit. Odpověděly, že žádné další nebezpečné souboje podstupovat nechtějí, hromadná většina byla pro tu pauzu.“

Mluvčí svazu Zdeněk Zikmund dodal: „Vedení soutěže si uvědomovalo, že to nedává příliš smysl a logiku, chtěli jsme to řešit úpravou závěru základní části, ale kluby si to tak rozhodly. Odmítly mezisoutěž. Chtěly, aby se zkrátila vyřazovací část (play off) 1. ligy, ale to zase odmítlo vedení svazu, ať má 1. liga regulérní formát.“

Extraligu čeká v sezoně 2021/22 rovnou 56 kol, neboť nejvyšší českou soutěž tvoří 15 týmů - nově postoupilo Kladno. Základní část začíná 10. září, končí 8. března.

Přímo do čtvrtfinále postupují čtyři týmy, celky na pátém až dvanáctém místě sehrají předkolo. Třináctému končí sezona...

Poslední tým po základní části rovnou sestupuje do 1. ligy. Předposlední tým bude čekat do 17. dubna na baráž s vítězem play off 1. ligy. Počet týmů se tak po další sezoně opět vrátí na čtrnáct.

Proč si kluby takový formát a dlouhou pauzu odhlasovaly?

„Z prostého důvodu, aby nehrálo o sestup až sedm mužstev. Jiný systém nešel, musela by se hrát nadstavba a teď si vemte, že byste skončil na 11. místě a o jediný bod nepostoupil do play off. To se máte ještě o Vánocích bát sestupu, když máte 20 bodů náskok? Nebylo by to dobré ani pro rozpočty,“ říká Martin Pešout, sportovní manažer Karlových Varů.



„A předně je třeba říct, že to nebyl původní nápad klubů, které by řekly, že chtějí 40 dnů volna. Nejsme z toho nadšení,“ přidává Prokop Beneš, viceprezident Asociace profesionálních klubů (APK) za Třinec. „Vzpomeňte si, že kluby před rokem představily vlastní model, chtěly baráž už pro právě skončenou sezonu, jenže svaz to neakceptoval a udělal po svém.“



„Pravda, kluby ten model přijaly za své, nechtěly zasahovat do další sezony v průběhu soutěže, ale rozhodně to není jejich - náš - původní návrh. To bych se vymezil,“ dodává Beneš.



Nabízí se otázka: Co čtrnáctý klub bude během těch 40 dnů dělat?

„To nevím, těžko říct,“ pokrčí rameny Beneš.



„Je to dost dní; přísných čtyřicet, ale termínovka je narvaná, je tam olympiáda, víc zápasů v základní části. Blbé je, že se pořád mění ten systém. Holt se nedá nic dělat, bude si to muset nějak naplánovat, aby byl připravený,“ říká Václav Nedorost, sportovní manažer Mladé Boleslavi.

„Já vám to řeknu,“ říká Pešout. „Doléčí šrámy, to zaprvé. A zadruhé bude trénovat. Porovnávali jsme různé modely a shodli se, že tohle bude lepší. Ať to jedno mužstvo pojme tak, že bude mít čas na přípravu.“



Příští sezona bude zase výjimečná.