Je mi jasné, do jaké pozice přicházím, říká pardubický gólman Růžička

„Vidíte. Určitě budu muset něco zaplatit do kasy, ale jestli to bude o to ostřejší, že přicházím od rivala, to zatím nevím,“ usmívá se Růžička v rozhovoru pro iDNES.cz

O vašem přesunu do Dynama se spekulovalo již pár dní zpátky, věděl jste tedy, co se chystá?

Měl jsem nějaké indicie, ale definitivně jsem se to taky dozvěděl až v poslední den přestupů. Jen o pár hodin dřív, než to vyšlo oficiálně. Bylo to rychlé. Ve středu ráno jsem dorazil a byl jsem s Romanem Willem domluvený, že mi hned všechno ukáže. Většinu věcí jsme stihli před prvním tréninkem a zbytek potom. Zabydlení tady však bude snadné, protože neznám jen Willdu, ale i řadu dalších kluků. Nepřicházím do neznámého prostředí. I to je příjemné, že není potřeba se seznamovat s celou kabinou.

Hodně jste se těšil na trenéra brankářů Františka Brázdila. Jaký byl první trénink pod ním?

Oproti Hradci to byl trochu rozdíl. Slyšel jsem o něm jen samé dobré věci a od naší spolupráce hodně očekávám. Jsem přesvědčený, že mě tady může cokoliv posunout dopředu.

Na ledě jste už chytal v pardubické masce. To musela být pěkná hurá akce.

Za to patří velký dík Romanu Vítkovi z Foxartu. Hned po oficiálním oznámení mého přesunu do Pardubic mi psal, že by asi bylo fajn, abych k rivalovi nepřijel v hradecké masce. V úterý dopoledne jsem mu ji přivezl do Pardubic a ve středu ráno jsem si ji před tréninkem vyzvedl a mohl jsem tak již chytat v pardubických barvách.

Po nevydařeném angažmá v Hradci hledáte kariérní restart, ale v Dynamu se asi do branky moc často nepodíváte. Už vám trenéři nastínili vaši pozici?

Ve středu ráno jsem přijel a šel hned na led, takže na to ještě nebylo moc času, ale určitě to budeme řešit. Přišel jsem klukům co nejvíc pomoc a je mi jasné, do jaké pozice přicházím. Budu dělat všechno, co se po mně bude chtít, aby byl tým v pohodě a vyhrával.

Pokud se naplní prognóza, že Dominik Frodl se vrátí do měsíce, teoreticky se může stát, že na vás zbydou zápasy v B týmu. S tím počítáte?

Jasně, jsem s tím případně naprosto v pohodě. Znovu říkám, že jsem připravený udělat pro všechny kluky maximum a asi tuším, co po mně bude vyžadováno.

Příchod do týmu s nejvyššími ambicemi ve vaší pozici může znamenat velký tlak, ale taky pořádnou motivaci. Co převažuje?

Ohromná motivace. Hned po příchodu do šatny byl cítit hlad po úspěchu. Jsou tu skvělí hráči a moc se na to všechno těším.

Už během vašeho gólmanského tréninku se mezi vámi jako první proháněl Lukáš Sedlák a z ledu odcházel mezi posledními. Jak to na vás působí, když jde víceméně o největší hvězdu týmu?

Můžu jenom smeknout klobouk. A netýká se to jenom Lukáše Sedláka. Právě proto, že jsou ti hráči takhle pracovití, tak jsou tam, kde jsou. Patří jim za to všechna čest a pro celý tým to je jen motivace snažit se jim vyrovnat.