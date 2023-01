Hradecké hokejisty posílil brankář Machovský, Růžičku poslali k rivalovi

„Měli jsme vytipováno více brankářů, ale někteří se nakonec rozhodli zůstat ve svých klubech a jiní nebyli svými kluby uvolněni. Byli jsme samozřejmě i ve spojení s Matějem a jeho agentem. Vzhledem k tomu, že trvalo nějakou dobu ukončení jeho smlouvy ve Finsku, definitivní dohodu jsme učinili až den před koncem přestupního období,“ uvedl generální manažer Hradce Králové Aleš Kmoníček.

Machovský opustil Kuopiu z vlastní iniciativy již v polovině ledna. Vedení KalPy ale oznámilo, že jej uvolní ze smlouvy jen v případě, že zaplatí náhradu škody za porušení smlouvy. To se nyní stalo.

Odchovanec Opavy odešel do Finska před sezonou z pražské Sparty. Nepodařilo se mu ale prosadit se na pozici týmové jedničky a zasáhl jen do 13 zápasů. Větší prostor dostal jeho dvacetiletý konkurent v brankovišti Juha Jatkola, jenž si vedl podle statistik o poznání lépe.

„V Matějovi získáváme do konce sezony zkušeného brankáře, který se na působení v našem klubu moc těší,“ řekl Kmoníček. Machovský v extralize chytal i za Plzeň, v nejvyšší soutěži má na kontě včetně play off 361 utkání.

Růžička míří do Pardubic

Hradec Králové zároveň uvolnil Růžičku, jenž přišel do týmu před sezonou z Mladé Boleslavi, ale neprosadil se na post jedničky. Více šancí dostává Fin Henri Kiviaho. O víkendu Východočeši oznámili, že pro příští sezonu počítají s dvojicí Kiviaho - Patrik Bartošák.

„Současná situace ohledně Růži není jednoduchá. Jeho působení v našem klubu neprobíhá podle jeho ani našich představ. Mrzí mě to o to více, že se jedná o charakterního a pracovitého kluka. Situace se však vyvinula tak, že jsme se snažili s ohledem na jeho další kariéru a již podepsanou brankářskou dvojici pro příští sezonu najít určitý kompromis, který by byl dobrý pro všechny strany,“ uvedl Kmoníček.

Liberecký útočník Jan Ordoš překvapil brankáře Hradce Jana Růžičku střelou ze strany a zvýšil. Situaci pozdě dobruslil obránce Mountfieldu Mislav Rosandič.

O Růžičku projevily zájem Pardubice, kde pětadvacetiletý gólman nahradí zraněného Dominika Frodla a doplní Romana Willa.

„Jelikož nevíme, kdy bude Frodik moci znovu naskočit, rozhodli jsme se využít možnosti angažovat Honzu Růžičku. Pro play off chceme mít široký kádr na všech postech. Věříme, že do týmu dobře zapadne a pomůže nám,“ uvedl sportovní ředitel lídra tabulky hc Dušan Salfický. Frodl má zlomenou ruku, v extralize naposledy nastoupil 22. prosince.