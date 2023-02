Návrat Okuliara urychlil bratr: Musel jsem pak večer něco kupovat

Stejně jako na začátku ledna, odkdy nehrál, bude i dnes soupeřem Hradce Třinec.

Stane se tak v dohrávce, která do hry pustí i další dlouhodobé marody hradeckého týmu.

Je to opravdu už dlouho, co jsem naposledy hrál. Hodně jsem se na návrat připravoval a víc se na to těším, než když jsem chodil stereotypně zápas od zápasu,“ netají letní posila Hradce. Zranění dvaadvacetiletého borce jednak zastavilo v bodově dobře rozjeté sezoně, jednak ho připravilo o možná starty ve slovenském národním týmu, nominaci před právě končící reprezentační pauzou totiž musel kvůli zranění odmítnout.

Na Slovensko jste se ale ještě před nominací na delší čas podíval, prý vás tam kurýroval váš bratr...

To je pravda. Je to fyzioterapeut a má na starosti přesně to, s čím jsem potřeboval pomoct. Myslím, že díky němu a dalším klukům se mi to mnohem rychleji hojilo.

Je příjemné vrátit se během sezony, kdy to za normálních okolností nejde, domů?

Určitě, bylo to dobré. Brácha za to sice něco vyžadoval nazpátek, protože léčení neprobíhalo přímo v Trenčíně, kde žije, ale museli jsme jezdit nějakých dvacet kilometrů. Musel jsem mu pak večer něco kupovat.

Jak to vůbec s vaším léčením poté, co jste se na začátku ledna v zápase s Třincem zranil, vypadalo?

První dva týdny jsem nemohl dělat vůbec nic. Pak jsem začal chodit za bráchou do nemocnice na magnet, laser a podobné věci, které mi hodně pomohly. To jsem dělal další dva týdny, poté jsem se vrátil do Hradce, kde jsem začal s trenérem Tvrdíkem trénovat mimo led. Začali jsme rameno natahovat, pak jsem šel na led a začal to kombinovat s posilovnou.

Už trénujete naplno s týmem?

Ano, během reprezentační přestávky jsem do toho konečně naskočil a bylo to docela fajn. Uvidíme, jestli mě trenér postaví do sestavy proti Třinci, nebo ne.

Jaký to pro vás je soupeř?

Těžký, podle mě to bude zápas o prvním gólu. Když ho dají oni, tak se postaví do středního pásma a budou čekat, co uděláme my. Takhle to dělají obvykle. Pokud to bude 0:0, tak po nás naopak půjdou a budou hrát to, co normálně hrajeme my. Hodně forčekovat, napadat nás a dohrávat. Víme, že se hraje o šest bodů, během týdne je máme dvakrát, v pátek hrajeme u nich. Bude to velmi důležité a nikdo si nedaruje ani centimetr ledu.

Co po hokejové stránce?

Tým má hokejově velkou kvalitu, myslím si ale, že dnes se na individuality hokej nehraje, a hlavní je play off, které se blíží. Tam je vidět, že když má mužstvo dobře poskládaný tým, tak je to úplně jiný hokej. A teď už to jsou všechno play off zápasy. Na papíře mají možná silnější kádr, ale my jsme bojovnější a urputnější.