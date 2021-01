S Plzní bylo tempo větší než proti Jágrovi, povšiml si bek Mlčák

Co bylo větším zážitkem?

Jsem šťastný, že dostávám šanci v extralize. Do Přerova jezdím taky rád, vyrůstal jsem tam, vychovali mě tam.

A konkrétně hraní proti Jágrovi?

Už jsem proti němu nastoupil minulý rok, nebyla to pro mě úplná novinka. Pořád je to pro mě ale velká pocta jako pro mladého hráče.

Kdo se vám v obraně chytal hůř, plzeňští mladíci, nebo Jágr?

(úsměv) Zápas proti Plzni mi přišel určitě rychlejší než utkání v Přerově. Extraliga byla hodně v tempu, hrálo se od začátku vyrovnaně.

Mrzí Kometu hodně nevyužité přesilovky v závěru, kdy jste Plzeň mohli porazit?

Byla to jedna z příčin, proč jsme nevyhráli. Jednou jsme měli pět na tři. Bohužel ne v každém zápase se to povede využít.

Překvapilo vás, že jste byl povolán na oba duely?

Nějaké informace jsem měl už v sobotu dopoledne, takže jsem počítal s tím, že bych mohl i za Kometu naskočit. Nebyl jsem si ale úplně jistý. Až v sobotu večer mi to trenéři potvrdili. Zvládnout se to dá. Ocením každý zápas, který můžu hrát, těšil jsem se na to. Za Kometu jsem šel na led i v prodloužení, toho si moc vážím.

Berete to jako náplast za neúčast na mistrovství světa dvacítek, kde jste vypadl z nominace?

Nemyslím si. Beru to tak, že mám pořád co zlepšovat. Samozřejmě mě to mrzelo, že jsem na mistrovství nejel, ale kariéra pokračuje dál.