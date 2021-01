Mueller ve formě, Vejmelka bez rekordu. Kometa jezdí po zadku a vítězí

„Od začátku jsme měli víceméně navrch tím, že jsme dali góly. Druhá věc, že jsme dostali góly po hloupých chybách, kdy jsme soupeři nabídli se dostat zpátky do zápasu. Ten zápas pak vypadal trošku divoce,“ bral výhru Jan Zachrla, asistent trenéra Libora Zábranského.

Kometa zažila po třech zápasech nezvyklou situaci, když v závěru první třetiny inkasovala z hole Jakuba Šlahaře. Karel Vejmelka totiž zavřel branku pro tři předchozí utkání a zapsal se na šesté místo historických tabulek české extraligy.

„Před zápasem o tom s námi nechtěl mluvit, protože to přináší smůlu. Chytá teď výborně, měl tři nuly v řadě, ale každá série má konec. Pořád tam měl hromadu dalších zákroků, takže s Karlem velká spokojenost,“ chválil svého brankáře útočník Tomáš Šoustal i po čtyřech inkasovaných gólech.

Malou náplastí pro brněnského hrdinu posledních dní byla alespoň asistence právě u Šoustalova gólu na 4:3. Vejmelka rychle rozehrál puk na Michala Gulašiho, který už jen vybídl mladého střelce k individuální akci zakončené přesnou ranou za vzdálenější tyč.

Hosté se po nepříliš vydařeném listopadu a prosinci dostávají do obrátek. Příchodem ofenzivního beka Petra Zámorského ještě posílili útočné snažení a na ledě působí mnohem kompaktněji. „Obránci pomůžou nám a my jim to pak vracíme při bránění a splácíme jim to. Hrajeme teď více jako tým, jezdíme po zadcích a jsme větší tým. Když někdo udělá chybu, poklepeme se a jedeme dál,“ potvrzuje dobré rozpoložení kabiny Šoustal.

Brno potvrdilo výbornou formu a na ledě opět řádila silná formace s Peterem Muellerem na pravém křídle. Americký útočník si v novém roce stále drží minimálně jednu vstřelenou branku za utkání a táhne Kometu. „Je to top hráč naší extraligy. Výkony se od něj očekávají a tím, jak se nehrálo, tak se dostával do formy. Teď je ve formě, jako v minulých letech,“ varuje další soupeře Zachrla.

Jihomoravský tým, který se výhrou dostal na osmou příčku, si však dlouho neodpočine. V nahuštěném programu extraligy se nyní vrátí na domácí led, kde nejprve v neděli vyzve čtvrtou Plzeň a po ní v úterý druhou Spartu.