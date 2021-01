Růžička sázel na jiné. Jsem strašně rád za Kometu, lebedí si Zámorský

Ústup ze slávy pravidelného reprezentanta a vyhlášeného střelce od modré čáry už dlouho signalizoval, že v Hradci nevydrží. Kouč Vladimír Růžička jako vyznavač defenzivního stylu si Zlínského rodáka zřejmě neoblíbil a přestup tak byl pro obě strany dost možná vysvobozením.

„Jsem strašně rád, že to tak dopadlo. Je to pro mě nový náboj a jsem rád za šanci. Přestup vyplynul ze situace. Vycítil jsem, že po čtyřech letech je třeba jít dál. Budoval jsem si tam pozici tři roky a trenér mi ji nedovoloval hrát. Sázel na jiné hráče. Snažím se být pozitivní a jít dopředu,“ hází za hlavu nepovedený závěr.

A hned otáčí pozornost na nové angažmá. „Jsem strašně rád za důvěru, kterou mi trenéři dali. Nevím, jestli mě chtěli otestovat,“ smál se nad svým časem na ledě, který byl druhý nejvyšší hned za nedostižným Peterem Muellerem, chodícím na většinu přesilovek. „Nepřiřazoval bych to našemu okoukávání, každý ví, jaký je to hráč, jakou má kvalitu a že je to hráč v nejlepších letech,“ vysvětloval brněnský asistent trenéra Jan Zachrla.

Právě i speciální formaci si proti Karlovým Varům mohl nováček týmu vyzkoušet a ač se Brnu nepodařilo využít žádnou ze čtyř příležitostí, šancí si dokázali vytvořit hned několik. „Cítil jsem se v přesilovce dobře, jsou to neuvěřitelní hráči. Výběr místa bude ještě lepší, musíme si k tomu něco říct, ale pocitově to určitě půjde,“ pochvalovali si Zámorský.

„Určitě v ní ale budu muset víc střílet, ať se to trochu rozbije a ne jsou to jen souhry do prázdné branky,“ hned navrhoval vylepšení.

Zámorský svou premiéru nakonec korunoval při poslední gólové akci Brňanů. Vincour nechtě uspěchaně posílat puk naslepo za sebe a tak zády k brance hledal Zámorského na modré čáře. Ten neváhal a dělovkou pálil na brankáře hostí Filipa Novotného. Jeho zásah stačil pouze k vyražení puku před sebe, odkud jej do prázdné klece uklidil Silvester Kusko.

„Asistence v prvním zápase v novém týmu jistě potěší,“ usmíval se bek.

Do Brna přichází zatím do konce sezony na hostování, po kterém mu ale vyprší smlouva s Hradcem. „Mám motivaci si tu říct o další smlouvu a teď je na mě, jak tu šanci zhodnotím,“ naznačuje možnost dlouhodobější spolupráce Zámorský. „Chtěl bych tu i bydlet, zatím to ale řeším a teprve se uvidí,“ dodává.

Další zhodnocení může obránce předvést v dvojzápase v úterý a čtvrtek proti „svému“ Zlínu, ve kterém se narodil i hokejově vyrůstal. „Bez diváků je to pro mě zápas jako každý jiný,“ vylučuje, že by svůj mateřský klub šetřil.