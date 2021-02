Musíme porážet soupeře z první čtyřky, burcuje hradecký útočník Orsava

Po posledních zápasech, které zakončili úterní výhrou 4:3 v Brně, totiž na šesté příčce ztrácejí na pátou Plzeň a čtvrtý Liberec jen dva body. Právě umístění do čtvrtého místa v základní části, které dává výhodu pro play off, je pro ně v posledních týdnech vysněnou metou.



Podle útočníka Jakuba Orsavy, který dvěma góly v přesilovkách rozhodl o vítězství na ledě brněnské Komety, k průniku do elitní čtyřky Mountfieldu stále ještě něco chybí.

„Jsme rádi, že neztrácíme body se soupeři pod námi, ale když vezmu soupeře nad námi, ty jsme mockrát neporazili. Určitě máme co dohánět a zlepšovat, s týmy ze špice jsme toho letos mnoho neuhráli,“ poznamenal k bilanci, se kterou Mountfield příští týden, po reprezentační přestávce, vyrazí do závěrečné části základní části,

Jdete na kratší reprezentační přestávku. Nepřišla trochu nevhod, když jste z posledních pěti zápasů čtyři vyhráli?

Možná, ale je to pro všechny stejné. Navíc můžeme více potrénovat, což se nám vlivem nahuštěného programu moc nedařilo. Vlastně jsme neměli žádný pořádný trénink, teď je alespoň prostor zkusit něco nového a pustit se s tím do závěru sezony.

Hradec v únoru * Sehrál zatím čtyři zápasy, ve třech vyhrál a do tabulky si zapsal slušných devět bodů.

* Po krátké pauze se do dalších bojů pustí už v pondělí utkáním ve Zlíně, i s ním ho v únoru čeká ještě sedm (!) zápasů, z nich hned pět na domácím ledě.

V celé sezoně mluvíte o tom, že potřebujete natrénovat přesilovky, jejichž proměňování se vám nedařilo. V posledních dvou zápasech se to ale konečně změnilo. Naposledy v Brně jste z nich dali dva góly včetně rozhodujícího. Čím to podle vás je?

Poslední dva zápasy jsme se hru v přesilovkách snažili zjednodušit a častěji střílet. Hlavně proti Kometě nám to i dostatečně vyšlo. Přesilovky nám dlouhodobě moc nejdou, ale víme, že ke konci sezony rozhodují, což jsme si i teď v Brně dokázali.

I díky tomu, že na vítěznou branku vám domácí Kometa darovala dokonce dvojnásobnou výhodu, tedy přesilovku pět na tři. Cítili jste velkou šanci vyrovnaný zápas v samotném závěru základní hrací doby rozhodnout?

V tomhle momentě to opravdu rozhodovalo. Není čas nad tím moc přemýšlet, jen jsme se snažili pro nás výhodnou situaci sehrát tak, jak ji máme nacvičenou a domluvenou. Tentokrát se nám to povedlo a přineslo nám to body.