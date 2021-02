Derby? Duel velkých rivalů, to už Zachar stačil v Hradci pochopit

„Vím, že Hradec a Pardubice jsou velcí rivalové a že tenhle zápas je přece jen zvláštní,“ uvedl před dnešním třetím derby této sezony dvaadvacetiletý útočník, jenž měl možnost do derby poprvé zasáhnout poté, co do Hradce přišel z Liberce výměnou za Radovana Pavlíka.

Zachar byl u lednové domácí výhry Mountfieldu 3:2, kterou hradecké mužstvo navázalo na listopadový triumf 5:2 na hřišti soupeře. Právě ten si Hradec na své konto připsal v době, kdy rival z Pardubic soutěží klopýtal, ale poté se začal zvedat a v současné době v extralize patří k týmům s nejlepší formou.

„Mají výborný tým s rychlými hráči, navíc jsou velmi dobří v obraně,“ pokusil se Zachar charakterizovat přednosti dnešního soupeře.

Hradec se dnes do Pardubic vydá po pondělní vydřené výhře 1:0 nad Zlínem, která ho víc přiblížila ke splnění současného cíle. Hradec by rád základní část zakončil v tabulce do čtvrtého místa, čímž by se vyhnul předkolu play off. Proto byla výhra nad předposledním Zlínem vlastně povinností.

ONLINE: Pardubice vs. Hradec odrobná reportáž od 18:00

„Byl to ale hodně těžký zápas, Zlín je pro všechny velmi nepříjemným soupeřem,“ poznamenal k pondělnímu utkání útočník, jehož výměna s Pavlíkem, původně naplánovaná do konce ledna, byla prodloužena do konce této sezony.

Hradci se jeho příchod vyplácí, což Zachar předvedl i proti Zlínu. V zápase, v němž se na první, a nakonec i poslední gól čekalo téměř až do poloviny poslední třetiny, totiž právě on předvedl rozhodující akci zápasu.

Ve 47. minutě se totiž po neproměněné velké soupeřově šanci zmocnil ve vlastní třetině puku a poté s ním projel přes celé kluziště a vstřelil vítězný gól, v dresu hradeckého Mountfieldu svůj pátý.

„Když jsem se rozjel, tak na mě ze střídačky křičeli, ať jedu. Tak jsem sklopil uši a jel,“ popisoval Zachar počátek krásné gólové akce. V ní nabral rychlost, už v útočném pásmu se dostal mezi dva obránce Zlína a v pádu poslal puk mezi gólmanovými betony do branky. „Tam už jsem jen chtěl nějak trefit branku a povedlo se,“ uvedl útočník.

Svůj tým tím nasměroval ke třetí extraligové výhře v řadě, dnes se tedy v Pardubicích pokusí o čtvrtou. Derby tam začne v 18 hodin a Mountfield do něj pravděpodobně znovu vyrazí bez tří absentujících hráčů, na jejich seznamu včera stále byli útočník Kelly Klíma a obránci Janka a Nedomlel.