Derby je víc pro Hradec než pro nás, říká pardubický kouč Král

„Derby znamená vždycky víc pro Hradec než pro Pardubice. My to bereme jako každý další zápas,“ řekl hlavní trenér mužstva zpod Zelené brány Richard Král. „Určitě je to něco trošičku speciálnějšího, ale že bychom se z toho zase nějak stavěli na hlavu, to ne,“ dodal.

Pardubické fanoušky před časem pobavil běloruský útočník Andrej Kosticyn, který v rozhovoru pro deník Sport na otázku, zda už slyšel o rivalitě, která panuje, když proti sobě hrají Pardubice s Hradcem, odpověděl: „Pardubice proti komu?“ Logicky by tak ale mohl opáčit, ať byste si v té samé otázce za Hradec dosadili jakýkoliv tým. Kosticyn i další zahraniční hráči si o extralize nejspíš stihli něco nastudovat maximálně v letadle cestou do Česka. A tak pravděpodobně Kosticyn nebude nijak zvlášť hrotit ani dnešní střetnutí, obzvlášť pak když mu bude chybět desetitisícový dav našlapaný na tribunách.

„Pro ty kluky zvenku to není takové. Chtějí zkrátka vyhrát každé utkání, Hradec je jen další soupeř. Takhle se na to připravíme,“ uvedl Král.

Pak jsou tu ale odchovanci. Ti, kteří v Pardubicích strávili vesměs celou kariéru napříč všemi věkovými kategoriemi a rivalitu s Hradcem dobře vnímají nejen na ledě. Třeba obránce Jan Zdráhal, jenž by si určitě přál, aby si jeho tým po utkání mohl vítěznou fajfku odškrtnout i u posledního zbývajícího protivníka.

„Je to výzva. Hradec je soused, a nejde k tomu přistoupit jinak než na sto dvacet procent. Budeme se snažit vyhrát, chceme se před koncem sezony vítězně naladit na to, co bude následovat,“ odkazoval Zdráhal na blížící se play off. Včetně dnešního duelu jich ze základní části zbývá odehrát už jen devět.

Na určité vlně se teď Dynamo veze, dokázalo bodovat už pětkrát v řadě. Naposledy v pondělí doma proti Olomouci, kterou Pardubice porazily 3:2 po prodloužení. V sedmé minutě posílal Východočechy do vedení 2:1 nenápadnou střelou od modré právě obránce Zdráhal.

„Chtěl jsem trefit bránu, ale jel na mě hráč, takže jsem tu situaci vůbec neviděl. Nevěděl jsem, že puk je v bráně,“ vysvětlil Zdráhal důvod, proč se začal radovat až o něco později.

Letošní sezona je pro mě těžká

Pro devětadvacetiletého zadáka, který úvod extraligy promeškal kvůli zlomené čelisti, šlo o vůbec první gól v letošním ročníku.

„Tahle sezona je pro mě těžká. Rekonvalescence mi zabrala tři měsíce, které mi hodně vzaly, takže jsem rád, že teď dostávám příležitosti a zase můžu hrát,“ děkoval Zdráhal, který nejen proti Olomouci zaujal místo v prvním obranném páru vedle Juraje Mikuše.

„Vděčím za to hlavně minulé sezoně. Trenéři ke mně tehdy přistoupili s čistou hlavou a nekoukali na to, jak jsem byl v Pardubicích dřív zapsaný. Dostal jsem šanci zabojovat o místo, i když mě teď to zranění psychicky zrovna neposunulo,“ přiznal Zdráhal.