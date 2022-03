Představovali jsme si to jinak. Hradec po kvapném konci v play off smutní

„Po vítězství v základní části jsme si to určitě představovali jinak,“ podává jednoduché vysvětlení toho, co Hradečtí v neděli večer prožívali, kapitán nejlepšího mužstva dlouhodobé části extraligové soutěže Radek Smoleňák.

Mountfield se se zatím nejúspěšnější sezonou své hradecké historie loučil poté, co počtvrté za sebou prohrál s Mladou Boleslaví a v celé sérii 1:4. Přitom v základní části jeho maximum neúspěchů končilo vždy nejpozději na třech utkáních.

„Je to neustále dokola. Základní část je jiná než play off. My jsme paradoxně celou základní částí prošli bez krize, ta na nás padla bohužel v play off,“ poznamenal Smoleňák.

Hradecká play off * 2013/14: konec ve čtvrtfinále Zlín 2:4 na zápasy, v základní části 5. místo (90 bodů) * 2014/15: konec ve čtvrtfinále Sparta Praha 0:4, v základní části 5. místo (85) * 2015/16: konec ve čtvrtfinále Mladá Boleslav 2:4, v základní části 3. místo (88) * 2016/17: konec v semifinále Litvínov 4:1, Kometa Brno 2:4, v základní části 4. místo (89) * 2017/18: konec v semifinále Liberec 4:3, Třinec 2:4, v základní části 2. místo (99) * 2018/19: konec ve čtvrtfinále Kometa Brno 2:4, v základní části 4. místo (93) * 2019/20: play off nedohráno, ukončeno v předkole za stavu 1:1 na zápasy s Karlovými Vary, v základní části 8. místo (74) * 2020/21: konec ve čtvrtfinále Litvínov 3:1, Liberec 0:4, v základní části 6. místo (89) * 2021/22: konec ve čtvrtfinále Mladá Boleslav 2:4, v základní části 1. místo (116)

Přitom Mountfield měl po dvou úvodních domácích zápasech, za stavu 1:1, k druhému bodu blízko hned ve třetím. V Mladé Boleslavi totiž došel až do samostatných nájezdů, v nichž sahal po vítězství. Hlavně při nájezdu Aleše Jergla, jenž předvedl velmi pěkný blafák, ale brankář Krošelj vytáhl neskutečný zákrok a puk směřující do odkryté branky nohou vykopl.

„Rozhodnout samozřejmě mohl, ale nejde to na něj házet, gól mohl dát kdokoliv. Třeba já jsem měl na konci prodloužení toho třetího duelu také obrovskou šanci. Souhlasím ale s tím, že se rozhodovalo ve třetím zápase,“ uvedl kapitán.

Střílení gólů bylo pro tým, jenž v základní části nastřílel druhý nejvyšší počet branek, velkým problémem. I kvůli výborným výkonům brankáře Mladé Boleslavi Gašpera Krošelje. „Chytal v největší formě za celou svoji kariéru a my jsme nebyli schopni ho překonat. Těch důvodů, proč jsme prohráli, ale bylo určitě víc a všechny jdou za námi,“ poznamenal Smoleňák.

Kdyby měl vyjmenovat nějaký další důležitý, začal by disciplinovaností: „Pořád dokola jsme dělali nesmyslné fauly. Boleslav čekala na naše chyby, a když jsme nějakou triviální chybu udělali, tak ji dokázala potrestat, což bylo hrozně frustrující. Nechci nějak snižovat jejich výkon, ale nebylo to tak, že by nás přehráli. Všechny ty góly jsme jim darovali na podnose.“

Hradečtí po letech nenaplněných přání udělat v play off díru do českého hokejového světa letos věřili, že přišla ta správná chvíle. Kvalitní tým, pohoda v základní části. Znovu ale zůstalo jen u touhy. „Pro mě je to určitě největší zklamání kariéry, které jsem zažil. Moc nevím, co bych k tomu řekl,“ přiznal hradecký kapitán své rozčarování.