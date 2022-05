Hradec posílili brankář Růžička, bek Rymsha a útočník Zachar. Končí Oksanen

Růžička odchytal v extralize za mateřskou Mladou Boleslav 120 zápasů s průměrem 2,29 obdržené branky na zápas, s úspěšností zákroků 91,75 procenta a šestkrát udržel čisté konto. V minulé sezoně při dubnové výhře v Euro Hockey Challenge v Norimberku nad Německem 4:1 debutoval v české reprezentaci.

„V Honzovi vidíme potenciál a možnost sportovního růstu, proto jsme si ho na přestupovém trhu vybrali. On sám měl velký zájem opustit Mladou Boleslav a připojit se k našemu mužstvu, výsledkem je dvouletá smlouva s možností roční opce,“ uvedl v tiskové zprávě generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček.

Původně měl však Růžička zamířit do zahraničí. „Jeho přání jsme respektovali. Bohužel situace v Rusku a na Ukrajině věc změnila, a tak Honza odchází do konkurenčního klubu tady v Čechách, což nás mrzí,“ sdělil mladoboleslavský sportovní ředitel Radim Vrbata.

Pětadvacetiletý Rymsha přišel do slovenské extraligy v roce 2020 a po roce stráveném v Detvě zamířil do Popradu. Za dvě sezony v tamní nejvyšší soutěži si připsal ve 103 zápasech včetně play off 55 bodů za 13 branek a 42 asistencí. Po působení na Dartmouth College a Miami University v NCAA strávil poslední sezonu před odchodem do Evropy v Norfolku v nižší AHL.

„River je hráč, kterého jsme delší dobu sledovali, a pevně věříme, že zapadne do naší koncepce. Zdobí ho dobré bruslení a kreativita. Je to obránce s dobrou přihrávkou a navíc je fyzicky disponovaný,“ řekl Kmoníček na adresu 191 centimetrů měřícího a 93 kilogramů vážícího rodáka z Huntington Woods, který se upsal na dva roky.

Třiadvacetiletý Zachar, který s Mountfieldem podepsal dvouletou smlouvu s opcí, už v Hradci Králové hostoval v ročníku 2020/21. V extralize si ve 238 duelech připsal 57 bodů za 28 branek a 29 asistencí. Má na kontě i dva zápasy v národním týmu a zaznamenal jednu přihrávku.

„Marek k nám přichází jako hráč, kterého měl Tomáš Martinec ve svých prioritách hodně vysoko. Měl by velmi rychle zapadnout do našeho systému. Navíc díky svému působení v Hradci přesně ví, do čeho jde. Jsme přesvědčeni, že má potenciál i na zlepšení své produktivity,“ doplnil Kmoníček.

Hradec Králové už v lednu opustil brankář Štěpán Lukeš, který zamířil do Karlových Varů výměnou za Novotného. Mountfield opouští také bek Radim Šalda, finský kanonýr Ahti Oksanen, jenž odešel do švédského Oskarshamnu, a další útočník Jakub Orsava. Ostatní hráči dosavadního kádru mají v klubu platnou smlouvu, ale další působení ruského útočníka Nikity Ščerbaka je podmíněno získáním víza.