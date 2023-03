Souboj o čtvrtfinále na dálku. Ve čtyřce chceme zůstat, zní z Hradce

Mountfield jde do posledních dvou kol základní části jako čtvrtý tým tabulky, pokud tuto příčku udrží, bude mít jako přímý postupující do čtvrtfinále příští týden zápasové volno. Pokud ne, pustí se už ve středu na domácím ledě do ošidného předkola. Pravděpodobný soupeř? Mladá Boleslav či Litvínov.

Aby se tomu Hradečtí vyhnuli, potřebují za sebou nechat soupeře z Liberce. S dvoubodovým náskokem a s o jediný gól lepší vzájemnou bilancí s libereckým rivalem sice mají trumfy ve svých rukách, ale vyhráno zdaleka ne.

Vedle duelu s v posledních týdnech výbornou Spartou je totiž v neděli čeká prestižní derby s Pardubicemi, již jistým vítězem základní části. A Liberec? Po dnešním duelu v Karlových Varech základní část zakončí domácím utkáním s Vítkovicemi. „Chceme uspět a v první čtyřce se udržet, ale hlavně se musíme soustředit na zápas v Praze. Až pak se můžeme dívat dál,“ řekl k situaci, v níž se Mountfield nachází, jeho útočník Kevin Klíma.

Určitě správný závěr, vše může být rozlousknuto už v pátek. Pokud totiž Hradec získá v Praze alespoň o bod víc než Liberec v Karlových Varech, může si předkolo ze svého programu vyškrtnout. Bodovat v Praze však nebude jednoduché, byť Sparta v posledních zápasech ze svého tempa, jež ji vyneslo až na třetí místo, přece jen ubrala.

Klíma se na souboj s týmem, ze kterého před lety do Hradce zamířil, těší. I proto, že styl, jimž se Sparta prosazuje, mu sedí: „Přijde mi, že hrají americký styl hokeje, tedy hodně do útoku, což mi vyhovuje. Snaží se s pukem si hrát, občas tedy chybují a my máme možnost rychlých protiútoků.“

Přitom se Mountfield může v posledních týdnech chlubit podobně blyštivou formou jako jeho soupeř. Nic na tom nemění ani to, že po deseti tříbodových výhrách v neděli s Mladou Boleslaví po nájezdech prohrál. „Myslím, že to od nás byl slabší výkon. Na ledě to bylo znát, cítili jsme i únavu,“ vysvětloval Klíma první bodovou ztrátu po deseti kolech a dodal: „Teď musíme začít hrát tak, jak jsme hráli předtím.“

Výhodou pro tým určitě je, že stejně jako v sezoně poprvé v Mladé Boleslavi budou k dispozici trenérům všichni hráči, hradecká marodka je zcela prázdná.

A Sparta? V úterý mohla vystřídat Vítkovice na druhém místě, ale proti Olomouci neuspěla (1:2 po sam. nájezdech). „Ještě jsou dva zápasy do konce a je to pořád otevřené,“ řekl její útočník David Tomášek. „Bylo by výborné, kdybychom dosáhli na druhé místo, ale když se to nepovede, i to třetí je pro nás skvělé,“ doplnil ho sparťanský kouč Miloslav Hořava.