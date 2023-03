ONLINE: Boj o záchranu v Budějovicích, Hradec brání čtvrtou pozici na Spartě

Základní část hokejové extraligy vstupuje do závěrečného víkendu. Před pátečním 51. kolem je seznam účastníků play off kompletní, v Budějovicích však mohou domácí v přímém záchranářském střetnutí poslat Kladno do baráže. Čtvrtý Hradec pak na Spartě hájí poslední čtvrtfinálovou příčku před pátým Libercem, který bojuje v Karlových Varech. Všechna utkání startují shodně v 18:00, sledovat je můžete prostřednictvím podrobných online reportáží.