Devět zápasů bez ztráty. Hradecký klubový rekord přibližuje čtvrtfinále

Po pátečním vítězství 2:1 v Třinci hradečtí hokejisté stejným výsledkem v neděli zdolali i Plzeň, a v tuto chvíli tak jejich klubové extraligové maximum čítá devět zápasů bez ztráty jediného bodu. Dosud bylo rekordním klubovým zápisem sedm tříbodových výher v sezoně 2017/2018.

„Zní to fajn, ale pro nás je ještě cennější ten způsob herního projevu, nějaká ta chemie, ta energie, kterou si budujeme každým zápasem. To je to hlavní a to je to, proč teď ty zápasy dokážeme otočit jako tady v Třinci,“ reagoval po páteční výhře na posunutí rekordu útočník Radek Smoleňák.

Kapitán týmu, který se v extralize představil po tříměsíční pauze zaviněné zraněním nohy. Právě on byl posledním z dlouhodobě zraněných marodů, jejichž absence tým dlouhodobě oslabovaly. „Jsem nadšený, že jsem zpátky,“ pochvaloval si Smoleňák. „Byla to opravdu dlouhá doba, co jsem nehrál. Posilování už bylo psychicky náročné. Jsem rád, že jsem klukům tu sérii nepokazil. Euforie jako blázen.“

Devět výher za sebou a zisk plného počtu 27 bodů Mountfield výrazně posouvají ke čtvrté příčce, a tudíž k přímému postupu do čtvrtfinále play off. Po včerejšku, čtyři kola před koncem základní části, má právě na čtvrtém místě čtyřbodový náskok před pátým Libercem.

„Chceme být co nejvýše. Ale pro nás je opravdu důležité, jak se prezentujeme, co budujeme na střídačce, v kabině. Pak výhry přijdou. Máme dostatečně silný tým, aby vyhrával a byl připravený na play off,“ poznamenal kapitán.

Včera proti Plzni tým potvrdil, že na tom je v současné době opravdu dobře. Houževnatý soupeř, jenž je při sérii porážek ve zcela jiném rozpoložení, kladl tuhý odpor, zlomil ho až přesilovkový gól Kevina Klímy v poslední desetiminutovce. Mountfield pak v závěru žádné komplikace nepřipustil a posunutí rekordu na devět výher bylo na světě.

„Bylo na nás maličko znát, že jsme hráli čtvrtý zápas v týdnu. Klobouk dolů před týmem, vydal se úplně do dna. Výborně jsme hráli oslabení, a přestože nám nešly přesilovky, tak se nám nakonec podařilo jednu proměnit a zápas v ní rozhodnout,“ potěšilo hradeckého kouče Tomáše Martince.