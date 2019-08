Hradec shání obránce. Chápu, že jsou trenéři ve stresu, říká manažer

Když si jeho spoluhráči na ledě užívali děkovačku po vítězném přípravném zápase s rakouským týmem Vienna Capitals, seděl jen na střídačce.



A místo cesty po svých do kabiny čekal na něj přesun na nosítkách do nemocnice, a to na podrobnější vyšetření, co se vlastně stalo. Tomáš Linhart, jeden z nejzkušenějších obránců hokejového Mountfieldu, tím jen podtrhl současnou nepříliš utěšenou situaci mezi obránci v týmu, kterému do startu extraligy zbývají už jen tři týdny.

„Bohužel jeho absence vypadá na několik týdnů,“ uvedl včera generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček.

Linhart si zranění přivodil v závěru zápasu s vídeňským soupeřem v jednom z posledních soubojů, které v utkání mohl absolvovat. Na další si bude muset počkat, protože se zařadil k bekům, kteří mají v posledních týdnech problémy.

Podobně jako on na tom je hlavně Richard Nedomlel, kterého už několik dnů trápí zranění nohy a poslední přípravné zápasy proto vynechal. „Dobu léčení u něj v tuto chvíli bohužel netušíme. Zda stihne začátek extraligy, není jisté,“ sdělil hradecký manažer.

Stav obrany hradeckého Mountfieldu Oskars Cibulskis: jistota, v současné době bez problémů * Zdeněk Čáp: pokouší se o návrat po sestupu do 1. ligy, Hradec zkouší, zda do extraligy dorostl

Proti vídeňskému soupeři nenastoupil ani Petr Zámorský, další ze zkušených beků, na které bude hradecký Mountfield v nové sezoně spoléhat. Účastník letošního světového šampionátu vstoupil do letní přípravy později, do toho přišly problémy, které ho v tréninku i v zápasech ještě přibrzdily. Start extraligy by v jeho případě neměl být ohrožen. „Měl by být v pořádku, ale nyní se raději šetřil,“ poznamenal Kmoníček.

Už před Linhartovým zraněním začalo vedení Mountfieldu řešit to, že bude třeba obranu posílit, a úterní zápas tlak na to ještě zesílil. Kmoníček přiznává, že klub usiluje o to, aby v co nejbližší době posila přišla.

„Pracujeme na tom, někdo přijít musí, ale musíme koukat i na rozpočet. Máme však pod smlouvou dost hráčů pro útok, pravděpodobně někdo ještě odejde,“ uvedl hradecký manažer.

Jak připouští, v současné době není situace se složením obrany nijak komfortní. Po letním odchodu kapitána Graňáka nyní trenérům scházejí čtyři zkušení beci. Přitom Gaspar a Šalda si i přes nesporný talent na extraligový hokej teprve zvykají, navíc Gaspar za sebou má dlouhou rekonvalescenci po těžkém zranění.

„Už je ale úplně v pořádku a stejně jako Šalda šanci dostane, vidíme v nich budoucnost,“ řekl Kmoníček. Čáp už sice má zkušeností dost, ale do Hradce se v létě vrátil s tím, že se bude o místo v kádru ucházet.

„Jít do extraligy se sedmi obránci, z nichž dva jsou mladí a jeden o místo v kádru bojuje, by bylo špatné. Navíc se blíží Liga mistrů, ve které také chceme hrát dobře. Chápu trenéry, že jsou ze současné situace trochu ve stresu,“ připustil hradecký manažer.