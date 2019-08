Hradec nastoupil bez opor, generálku na Ligu mistrů s Berlínem prohrál

Dlouho se nemohli střelecky prosadit. Krátce před polovinou zápasu se to sestavě, v níž z různých důvodů chyběli hráči na dvě elitní pětky, sice povedlo, přesto Mountfield poslední přípravný zápas letošního léta prohrál. Po nedělní porážce 1:2 od německého Eisbärenu Berlín tak Hradečtí vstoupí do další fáze úvodu sezony s bilancí pěti výher a tří porážek.



Následuje vstup do základní skupiny Ligy mistrů - před startem extraligy čtyři zápasy, první dva na konci tohoto týdne u soupeřů. Nejprve v pátek v Cardiffu a poté v neděli v Göteborgu s tamní Frölundou, obhájcem prvenství.

V neděli si Mountfield podruhé za sebou vyzkoušel hokejový styl, jenž ho pravděpodobně čeká v pátek v úvodním duelu základní skupiny evropské soutěže, ke kterému se vypraví do Walesu.

Po rakouském týmu Vienna Capitals totiž přijel pro změnu německý klub, jenž rovněž spoléhá na řadu kanadských borců, čemuž odpovídá i jeho styl hry.

V hradeckém mužstvu u toho nebyli z pochopitelných důvodů tři nejzkušenější obránci Linhart, Nedomlel a Zámorský. První dva kvůli zranění s velkou pravděpodobností nestihnou nejen start Ligy mistrů, ale ani ten extraligový, třetí by měl, ale trenéři ho raději pošetřili.

Z tohoto důvodu včera nehráli ani vesměs starší útočníci Dragoun, Smoleňák, Červený, Rákos a přece jen mladší Miškář. Stejně jako od konce minulé sezony zraněný Koukal, u jehož jména ale přece jen objevila dobrá zpráva: zkušený centr minulý týden začal s tréninkem na ledě.

„Chtěli jsme dát šanci některým hráčům a vidět je v těžkých zápasech, abychom věděli, jestli jsou připraveni na Ligu mistrů, kde jsme si dali za cíl postoupit ze skupiny,“ uvedl Petr Svoboda, jeden z asistentů hlavního kouče Martince.

Samotný zápas přinesl vyrovnaný hokej hned dvou účastníků letošního ročníku Ligy mistrů. Mountfield se dostal do vedení při přesilovce, když Vincourovo nahození od modré skončilo k překvapení všech v berlínské brance.

Ještě větším překvapením bylo vyrovnání Eisäberenu. Zvláště pro hradeckého brankáře Mazance, jenž po několika skvělých zákrocích doplatil při další šanci soupeře na to, že se puk odrazil od zadního mantinelu do jeho zad, odkud zamířil do branky.

Gólově zápas rozhodl začátek poslední části hry a chyba domácích při vlastní přesilové hře, kterou hosté využili.