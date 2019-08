Tři minuty, tři góly. Hradec plný opor proti Vídni nezaváhal

Změna, v neděli o hodinu dřív Jde sice jen o hodinový rozdíl, přesto to bude pro fanouška poměrně výrazná změna. Od nové sezony, která začne v polovině září, totiž budou domácí zápasy hradeckého Mountfieldu hrané v neděli a o svátcích začínat už v 16 hodin, tedy o tu hodinu dříve než doposud. „Rozhodli jsme se tak na základě zpětné vazby od fanoušků, kteří se zúčastnili ankety na toto téma,“ vysvětlilo vedení hradeckého klubu, proč se k této změně odhodlalo. Začátky pátečních domácích zápasů zůstaly zachovány, což znamená, že úvodní buly budou vhazována v 18 hodin. Může se však stát, že v případě přímého přenosu bude termín utkání posunut. Týká se to hned úvodního kola, ve kterém Hradečtí přivítají Liberec. Toto utkání se původně mělo hrát v pátek 13. září vpodvečer, ale bylo přesunuto až na sobotu 14. září a začne v 15 hodin. Pro Hradec to mimo jiné znamená, že pro něj extraligová sezona začne o den později. Mountfield za sebou má v letošní letní přípravě dva turnaje - domácí Mountfield Cup a pardubický Memoriál Zbyňka Kusého. V úterý odpoledne sehrál jeden z pouhých dvou přátelských duelů letošního léta. Po střetnutí s rakouskou Viennou Capitals ho ten druhý čeká v pátek, kdy na východ Čech přijede Eisbären Berlín. Poté už následují čtyři utkání základní skupiny Ligy mistrů, které Hradec odehraje před startem extraligy. První ho čeká v pátek 30. srpna v Cardiffu.