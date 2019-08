Zábava extraligu neuhraje. Chybí poctivost, láteří kapitán Kladna

Po jarní euforii z postupu zpět mezi extraligovou elitu zasáhla Kladno nemilá realita. Jen považte. Z pěti přípravných zápasů s budoucími soupeři středočeští hokejisté ani jednou neuspěli. Porazili jen prvoligovou Slavii a německý klub Lausitzer Füchse.

Dvakrát prohráli s Litvínovem, jednou s Mladou Boleslaví a dvakrát s Plzní. Se skóre 11-27.

„Děláme strašný chyby v obraně, máme na čem pracovat. Už nebudeme soupeře přehrávat. Naopak nás budou za všechno trestat a my góly nedáváme,“ shrnul trenér David Čermák.



Úterní střetnutí s Plzní muselo domácí fanoušky vyloženě trápit. Západočeši na ledě vládli. Parta okolo Gulaše a Mertla si prakticky dělala, co chtěla.

„Snad nám tenhle zápas otevře oči, podívejte, co nás čeká!“ durdil se Strnad. „Ať si každý sáhne do svědomí, jak přistupuje k tréninku, jakou má disciplínu, jak maká. Protože doteď to pořád byla zábava, ale zábava to fakt není.“



Podle Strnada jde o problém s hlavou. Jako by si Kladenští stále neuvědomovali, že je čeká extraliga, ne první liga. Jako by si neuvědomovali, že poslední tým po základní části rovnou sestupuje.

„Dostali jsme velké varování. Právě jsme si v kabině říkali, že nesmíme být pohodoví. Doufejme, že to pro nás je facka, která naše hlavy přinutí poctivě trénovat,“ přeje si Strnad.

V pořádku zatím nejsou ani výkony kanadského útočníka Brendana O’Donnella. Posila, která v minulé sezoně EBEL nastřílela 33 gólů ve 43 zápasech, se ještě dostatečně nesehrála. „Je to střelec, ale při hře v pěti se do šancí moc nedostává. Hledáme k němu hráče, s nimiž by mu to klaplo,“ přiznal Čermák.

Co se týče Slováka Martina Réwaye, tomu zase chybí kondice, byť si v úterý připsal první bod za asistenci. „Hlavně v přesilovkách je vidět, jaký je hokejista. Doufáme a věříme, že bude platný,“ dodal kladenský trenér.

„Snad jsme fanoušky nevyplašili. Můžu slíbit, že se v extralize budeme rvát,“ uzavřel rozhovor Strnad.