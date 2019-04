Fanoušci Plzně odešli z tribun. O takové nestojíme, řekl Pulpán

„Ty zápasy jsou vyrovnané. My teď uděláme všechno pro to, abychom ve čtvrtek vyhráli v Třinci a získali zase výhodu,“ prohlásil po druhé domácí porážce v řadě třiatřicetiletý Pulpán.

Osmý zápas s Třincem v sezoně a zase vyhrál hostující tým. I vy dumáte nad tím, zda je to náhoda?

V tom se nemá cenu pitvat. Všechny ty předchozí zápasy byly vyrovnané, teď znovu. To je jediný společný rys. Jinak nic.

Ve 23. minutě váš gól otevřel skóre zápasu. Trefil jste od modré čáry puk ideálně?

Milan Gulaš mi posunul nahoru a já se snažil trefit horní polovinu branky. Abych mířil úplně přesně, to zase ne, ale tlačil jsem puk nahoru. V tu chvíli to vyšlo.

Jenže pak přišel tvrdý direkt, v rozmezí 126 vteřin Třinec vstřelil tři branky a předvedl velký obrat.

Je to hokej, tohle se prostě může stát. Samozřejmě to bylo hodně nepříjemné, ale v šatně jsme si řekli, že už není co ztratit a dáme do toho maximum. Oklepali jsme se a ještě o to zabojovali.

Vzkaz fanouškům Hodně roztrpčený byl po utkání z chování fanoušků i útočník Jan Kovář, který hovořil za celou kabinu i za šéfa klubu Martina Straku. „Chtěl bych poděkovat za celou kabinu těm fanouškům, kteří s námi zůstali po 60 minut. Osobně jsem se při návratu do extraligy strašně těšil na naše fanoušky a jsem teď hodně zklamaný. Hrajeme semifinále extraligy, bojujeme o finále a část kotle v druhé třetině odejde? Takové fanoušky nepotřebujeme!“ řekl.

Snížili jste na 3:4, co scházelo v závěru, abyste i vyrovnali?

Gól... Měli jsme tam dvě přesilovky, já osobně jsem to tam měl asi třikrát znovu nalité. Jednou to šlo kousíček vedle, jednou nad branku. Nebylo to špatně sehrané, zatlačili jsme je, ale vyrovnání nepřišlo. Někdy to vyjde, někdy ne.

Všiml jste si, že část „kotelníků“ v průběhu zápasu za stavu 2:4 odešla pryč z ochozů?

Jo. To bylo poté, co na kostce běžela zase výzva, aby nefandili vulgárně. Co k tomu řici. Jsme moc rádi za všechny lidi, kteří tady zůstali. Těm jsme vděční, že nás podporovali až do konce. Myslím, že jsme už postupem do semifinále udělali nějaký úspěch. Lidi by si hokej měli užít, a ne, že se budou svolávat a odcházet ven z haly.

Překvapila vás tahle reakce?

Je to jejich věc. Jestli to takhle chtějí dávat najevo, ať jdou. My stojíme o takové fanoušky, kteří zůstanou a budou nás podporovat i za nepříznivého stavu. Těm, kteří v takové chvíli odejdou pryč, můžu jen říci, ať už sem nechodí.