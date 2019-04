Další drama pro Třinec. Budu šedivý jak pan Brückner, žertoval Hrubec

Jak bylo psychicky náročné vyhrabat se zpátky ve špatně rozehrané sérii?

Strašně. Musím se podívat do zrcadla, asi budu za chvíli šedivý jako pan Brückner (směje se). Jsou to do poslední minuty nervydrásající zápasy. Nebylo by nic horšího, než kdybychom v tomhle utkání ztratili vedení, které jsme si vybudovali. Úžasné bylo, jak jsme se po inkasovaném gólu začali snažit, neskoplo nás to. Další jsme tři rychlé góly a byli zpátky na koni.

Góly padaly až ve druhém dějství, nicméně jste málem ztráceli už v úvodu utkání, kdy jste namazal při přesilovce Petru Strakovi.

Tam to bývá těžké. Bavili jsme se o tom s klukama, protože všichni čekají, že to na přesilovce někam hodím. Ale když si tam jede jeden bek, který si navíc doveze forčekujícího Kratěnu, není moc kam to dát. Já bych to musel vyhodit třeba na icing. Řešili jsme, že budu potřebovat víc možností, kam to odehrát. Nemění to ale nic na tom, že jsem situaci vyřešil špatně. V tu chvíli ve mně nehrklo, protože musím zachovat chladnou hlavu. Ale po třetině bych si nejradši nafackoval.

Jak se mění dynamika série? Je znovu srovnáno na 2:2.

Musím říct, že poslední dva zápasy jsme hráli skvěle. Doma tomu něco chybělo. Bojovnost, taková ta jiskra. Teď už jsme ji měli. Věřím tomu, že s nasazením, které máme teď, další utkání uděláme. Hraje se už prakticky jen na dva vítězné zápasy.

V zápasech Třince s Plzní v této sezoně pokaždé zvítězili hosté, jak tuto „tradici“ ve čtvrtek v Třinci přerušit?

Když budeme hrát tak jako v Plzni, tedy s nasazením, pokorou a vůlí, měli bychom příští domácí zápas uhrát.

Je teď psychická výhoda na vaší straně?

Musíme to potvrdit doma. Kdybychom si vybojovali mečbol, pak to bude výhoda. Těším se na to, před našimi diváky to bude skvělé. Hodně z nich se určitě dívalo v televizi a vidělo, že jsme v Plzni na ledě nechali všechno. Doufám, že nás teď v Třinci poženou a pomohou nám.

Někteří plzeňští fanoušci opustili průběhu utkání domácí kotel, zaregistroval jste to?

Vůbec. Kluci se mi už i smějou, že mám svou vlastní bublinu, do které se nic nedostane. Ani nemám šanci zjistit, co se děje na tribunách.