Detox od sítí, reset hlavy. Aneb jak se Tomek pomstil Kometě

„Celá série byla extrémně náročná a pro mě o něco speciálnější, protože musím něco zaplatit do týmové kasy. Motivaci jsem měl asi jako každý člověk, který se postaví proti svému bývalému zaměstnavateli, i když jsem se na to snažil nemyslet,“ svěřil se šestadvacetiletý bronzový olympionik, který v Litvínově chytá druhým rokem. V Kometě působil v ročníku 2021/22. Chemici čtvrtfinále ovládli 4:2 na zápasy.

Vážně to neberete jako zadostiučinění?

Víc jsem se soustředil na svoji práci a na sebe samého, pojal jsem to z pozitivní stránky, že chci Litvínovu pomoct do semifinále. Teď to beru tak, že holt přijdu o nějaké drobné, co dám do týmové kasy.

V Litvínově jste v únoru prodloužil smlouvu na další sezonu. Přestup z Brna byl šťastný krok?

Po mém odchodu z Brna jsme s Litvínovem našli společné štěstí. Nejen já, ale i Kometa s Dominikem Furchem.

Četl jste během série sociální sítě, jestli do vás fanoušci nešijí? Zvlášť když jste ve čtvrtém zápase střídal.

Vyzkoušel jsem tento rok něco jiného, dal jsem si od sociálních sítí detox. Před sérií jsem si dočasně deaktivoval Instagram i Facebook, zůstal jsem jen jako pasivní čtenář Twitteru, který používám pro novinky, co se dějí ve světě. Určitě mi to pomohlo pro vyčištění hlavy. Brněnské fanoušky znám z první ruky, takže vím, že se určitě něco psalo. Asi i naši fanoušci. Každý člověk si může na sociální sítě psát svůj názor, to k současnému sportu patří.

Tomek pokračuje V únoru Matej Tomek prodloužil s Litvínovem smlouvu na další sezonu. „Matej je inteligentní a přemýšlivý gólman, který má velmi zodpovědnou přípravu, a to nejen v hokejových, ale i v nehokejových aspektech. Rád se učí novým věcem a my jsme rádi, že u nás bude pokračovat,“ uvedl na klubovém webu trenér brankářů Zdeněk Orct. Letos měl Tomek v základní části extraligy úspěšnost zákroků 90,78 procenta, v play off ji zvedl na úžasných 94,49 procenta.

Play off je i psychologická válka. Snažila se vás Kometa rozhodit?

V prvním i druhém zápase se do mě snažili chodit a tvrději dohrávat souboje. Nenechávali mě vydechnout. Nejvíc mi ale pomohla rada, kterou mi dal před odchodem právě trenér brankářů Komety Jan Švaříček. Ale tu si nechám pro sebe.

Co rozhodlo o vašem postupu?

Brno má kvalitní, ofenzivní kádr, což ukazovalo celou sérii. Šli jsme ale celou dobu štěstí naproti, v detailech jsme byli lepší, to rozhodovalo v několika zápasech.

I vaše zpevněná defenziva? Z Brna jste se vraceli s vedením v sérii 2:0 a vy jste dostal jen dva góly.

První dva duely v Brně jsme odkopali extrémně výborně. Byl to oproti základní části velký rozdíl. Chytalo se mi díky tomu skvěle, šancí proti mně bylo méně. Vybojovali jsme tam všechny tři výhry.

Litvínovský gólman Matej Tomek během zápasu s Kometou Brno.

Také vy jste pak doma dvakrát prohráli, bylo to těžké na psychiku?

Třetí zápas nebyl pro mě ideální, čtyři inkasované góly, Brno otočilo v závěru. Ani čtvrtý duel se mi moc nepovedl, ale jsem rád, že jsem se dokázal vzchopit, resetovat hlavu a v pátém zápase zase jsem týmu pomohl. Play off je o jednom dvou gólech, nejsou to takové přestřelky jako v základní části. Každý zákrok je důležitý.

Jak jste hlavu resetoval?

Hodil jsem to za sebe a řekl si, že nic není ztracené.

Ve čtvrtém zápase jste střídal, ve třetím jste dostal laciný gól od Hollanda od modré čáry. Trenéři vás ale podrželi, jak vám to pomohlo?

Už v sérii s Plzní jsem se dostal do dobrého tempa. První dva zápasy v Brně mi k tomu napomohly. A jsem extrémně rád, že mě trenéři podrželi a mohl jsem jim to oplatit svými výkony. A ten gól od Hollanda? Hned se to snažím vypustit, protože vím, že to už nezvrátím a můžu chytit jenom další puk. Soustředím se pouze na přítomný okamžik. Chybu si samozřejmě rozeberu po zápase.

Chcete v semifinále Spartu, nebo Pardubice?

Člověk si nevybere. Ale musí se s námi počítat, máme šikovné hráče dozadu i dopředu. Jsme rádi, že jsme nemuseli k sedmému zápasu do Brna, byl by dost nepříjemný. Dostali jsme dva dny volna, každý přijde vhod na načerpání nových sil a vyléčení drobných šrámů.