Jako bychom byli vystrašení, litoval po vyřazení brněnský trenér Modrý

Ze šlamastyky, do které se následně ve čtvrtfinálové sérii proti Litvínovu sami uvrhli třemi domácími porážkami, už se však Brňané vymanit nedokázali. V úterním šestém duelu se naopak Severočeši stali prvním z týmů, komu se v tomto čtvrtfinále podařilo zvítězit doma, proměnili mečbol a po výhře 4:1 (celkově na zápasy 4:2) slaví postup mezi čtyři nejlepší oni.

„Je to škoda. Jako kdybychom byli vystrašení z toho udělat ten potřebný krok, vyhrát tento zápas, vrátit sérii domů a tam si to vzít pro sebe,“ konstatoval zklamaný brněnský kouč Jaroslav Modrý.

Litvínov se raduje zaslouženě. V šesté partii ukázal modrobílé armádě, jak si na vlastním ledě rázně dojít pro potřebný výsledek. Parta kolem bratří Davida a Ondřeje Kašových vedla už v 10. minutě 2:0 po dvou úderech do dezorientované brněnské obrany, jeho diváci bouřili a Kometa zapadla do svěráku, ze kterého se již nevymanila.

„Dostali jsme dva rychlé góly a už jsme tahali za kratší konec. Série se ale lámala jinde, to my moc dobře víme. Bylo to v domácích zápasech, nedokázali jsme zvládnout ani jeden. Je to život, je to sport, jede se dál, ale je to škoda. Sezona byla dobrá, tohle je na jejím konci kaňka,“ uvědomoval si Martin Zaťovič, kapitán poražených.

Jediný gól Komety v posledním zápase sezony si dali domácí sami, po akci Steva Mosese se kotouč dostal do sítě odrazem od brusle litvínovského hráče.

„Soupeř byl efektivnější v takových těch malých detailech jako kdy zaútočit, kdy se stáhnout. My jsme vždycky někde propadli a Litvínov z toho dokázal vytěžit šance, které využil. Říkal jsem už v minulosti, že je to soupeř, který na šance čeká, s námi se k nim dostal a dokázal je zúročit. Efektivita v koncovce byla na jeho straně. My jsme si vytvořili moře šancí a nedokázali jsme je zakončit, tak to je asi ten největší detail,“ popsal Modrý ze svého pohledu, co stojí za vyřazením Komety.

Hokejisté Komety zklamaně stojí na ledě po vyřazení ve čtvrtfinále.

Její čekání na medaili se protáhne na šest let, naposledy ji získala v titulové sezoně 2017/18. O rok později ještě postoupila do semifinále a umístila se na 4. příčce. Od té doby polyká jedno brzké zklamání za druhým.

„Člověk se pořád učí, i náš tým se učí. Když to chceš vyhrát celé, vede k tomu nějaká cesta. Musí se stát i taková věc, jako se stala teď nám, abychom se z toho poučili a vážili si každého střídání, každého malého detailu a posunovali se dál,“ prohlásil Modrý.

Litvínov v úterý odpor jeho týmu zlomil v 26. minutě – tak brzo bylo zřejmé, že Kometa směřuje na brzkou dovolenou. Půl minuty poté, co snížila na rozdíl jednoho gólu, zvýšil na 3:1 autor hattricku Petr Koblasa.

„Takové věci si musíme pohlídat, udržet stav po snížení delší dobu, tlačit na soupeře a zkusit vyrovnat. Je to škoda, že se nám to nepovedlo,“ hodnotil klíčové chvíle včerejšího duelu Zaťovič.

Dvě minuty z tří posledních na konci třetí třetiny strávil na trestné lavici za zbytečný faul z frustrace. I to dokumentovalo, jaké zklamání v Kometě panovalo. Myslela si na daleko víc než vyřazení ve čtvrtfinále od tabulkově hůř postaveného celku.

„Ona ta série byla vyrovnaná. Těžko říct, v čem byl Litvínov lepší. Prohráli jsme jeden zápas o gól, jeden v prodloužení, jeden na nájezdy. Rozhodoval pátý zápas u nás v Brně. Kdybychom ho zvládli, tak tady (šestý zápas) třeba vyhrajeme, ale tak to nebylo. U nás se to rozhodlo,“ stál si za svým Zaťovič.

Přiznal, že krach ve čtvrtfinále je neúspěchem. „Když vypadnete tak brzo, tak sezonu nemůžete hodnotit jako úspěšnou. Nakonec jsme udělali čtyřku, ale nic z toho není, takže bohužel...“ povzdechl si.