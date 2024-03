ONLINE: Budějovice proti Třinci rychle vedou, Litvínov hraje s Kometou

Třinec se po vydařeném úvodu série rychle dostal do vedení 3:0 na zápasy, přičemž v prvních dvou duelech neinkasoval. Pak se ale České Budějovice vzedmuly k odporu. Čtvrtým střetnutím (4:1) na domácím ledě odmítly vyřazení a v pátém utkání (3:2) venku rozhodly vítězným gólem čtyři minuty před koncem.

Jihočeši jsou nastartovaní, v šestém utkání je ženou vyprodaná hala a bouřlivá kulisa. Proti soupeři, který naposledy prohrál sérii play off v roce 2018, se snaží dotáhnout z 0:3 na 3:3. Pak už by zbýval jediný krok k obratu, na který v extralize dosud nikdo nedosáhl. „Ale nesmíme bláznit. To soupeř je teď pod tlakem,“ zachovává klid forvard Jan Ordoš.

Třinečtí se naopak pokoušejí sérii ukončit. První dva pokusy nevyšly, co nyní? Ve snaze zlomit odpor Motoru zůstávají Oceláři koncentrovaní a dbají na sebemenší detaily. Do Českých Budějovic se k šestému zápasu dokonce vypravili letadlem, aby ušetřili čas a síly.

„Je to na nás. Musíme si odpočinout, připravit se na další utkání a urvat poslední bod. Hlavně se musíme snažit, aby náš výkon byl stoprocentní ze startu až do konce zápasu,“ pravil po nedělní porážce kapitán Petr Vrána.

V sérii Litvínova proti Kometě Brno zatím vítězí pouze hosté. Severočeši vstoupili do partie tím nejlepším možným způsobem, když na brněnském ledě urvali oba zápasy, pak ale doma nevyužili ani jednu příležitost k získání mečbolu. Pomoct si tak museli opět na kluzišti soupeře – pátý duel (2:1) vyhráli v prodloužení.

Až nyní tudíž série dospěla do fáze, kdy jeden z týmů sahá po postupu, zatímco druhý balancuje na hraně vyřazení. Litvínov je blízko nejlepší čtyřce soutěže, mezi kterou se naposledy prodral před devíti lety ve své titulové sezoně. „Musíme s pokorou pokračovat dál a ukázat si chyby, kterých se musíme vyvarovat,“ upozorňoval Nicolas Hlava, střelec nedělního vítězného gólu.

Hokejisté Brna se v sérii zatím potýkají s proměnlivou produktivitou. Zatímco doma ve třech zápasech vsítili dohromady jen tři góly, ve dvou duelech venku jich dali hned devět. Kometě by se náramně hodilo navázat na střelecky povedené duely číslo tři a čtyři, její šance na vyrovnání série by tím vzrostly.

„Možná se hostujícímu týmu hraje lehčeji, že se nemusí tolik tlačit do útoku. Hraje líp odzadu, koncentrovaněji. Já nevím, jestli domácí prostředí v téhle sérii hraje roli. Nevidím v tom rozdíl,“ komentoval brněnský trenér Jaroslav Modrý po nedělním utkání.