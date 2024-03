VIDEO: Jak bude vypadat hokejový stadion v Litvínově po přestavbě?

„V současné době máme představu o budoucí podobě haly, zpracováváme dokumentaci pro stavební povolení, žádost o stavební povolení chceme podat do konce září 2024,“ prozradil Karel Rosenbaum, místostarosta města Litvínov. „Potom už se další postup odvíjí od zákonných lhůt.“

Před třemi lety litvínovská radnice počítala, že stavba vyjde na 600 milionů korun. Nyní sumu neuvedla, ale dá se předpokládat její navýšení.

„Co se týká financování, budeme samozřejmě usilovat o maximální využití externích zdrojů,“ prozradil Rosenbaum. „Už teď ale mohu říci, že chceme začít částí zahrnující parkoviště, které výrazně zlepší situaci v parkování na Osadě. Tady jsme připraveni v případě nedostupnosti vhodných dotací začít akci s financováním z rozpočtu města.“

Hlavním bodem rekonstrukce je současná západní tribuna, na které je velín s kukaněmi pro videorozhodčího, rozhlas či komentátory, a pod níž jsou střídačky. Zbourá se a místo ní vyroste nová, rozšířená, kde bude moderní zázemí pro extraligové mužstvo. Za ní bude velké parkoviště místo současného zchátralého fotbalového stánku.

Hlinkův zimní stadion, který patří městu, před loňskou extraligovou sezonou dostal nové mantinely, pro letošní přibylo nové osvětlení, ozvučení a velkoplošná obrazovka.

„Příprava rekonstrukce před třemi lety postupovala do finální fáze, bohužel přišly dva roky covidu a válka na Ukrajině. Významně to zasáhlo ekonomiku i politiku. Dnes Národní sportovní agentura už nedisponuje tolika prostředky. Není to tak, že by to leželo u ledu a nic se nedělalo,“ uvedl před letošním ročníkem extraligy Pavel Hynek, generální ředitel hokejové Vervy. „V roce 2025 by se měly znovu otevírat nadregionální investiční projekty, tam to myslím směřuje.“

Ikonický litvínovský stadion se strmými tribunami vyrostl v roce 1955 nejprve jako otevřená umělá ledová plocha. Postupně přibývaly divácké tribuny a po deseti letech se zastřešil. Před třemi lety město uvádělo, že kapacita se zvedne na 6 626 diváků. Nyní je o sedm set míst nižší.