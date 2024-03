Hořící defenzivu Litvínov uhasil. Kluci chtěli sezonu i v dubnu, říká Mlejnek

Chemici byli v základní části druhým nejhůř bránícím týmem celé soutěže, teď jsou nejen za ofenzivní krále, ale i za defenzivní. „Play off vyhrává obrana a gólman, to je známé klišé,“ pronesl rodák z Karlových Varů. „Pár bodů a pár zásad jsme si znovu zopakovali a kluci to vzali za správný konec. Je radost za nimi stát!“

Vířivý pohyb, extrémní obětavost, nebezpečná střelba, výborné přesilovky i oslabení, většinou pevný brankář Tomek. Litvínovští trenéři ho podrželi, i když si v prvních dvou domácích zápasech vybral slabší chvilky a jednou střídal.

„Stejně jako (asistenti) David Kočí s Robertem Reichelem skvěle připravili speciální týmy, tak trenér brankářů Zdeněk Orct úplně perfektně připravil Mateje Tomka i na těžké chvíle, které ho v sezoně provázely,“ poděkoval sedmačtyřicetiletý hlavní kouč parťákům z realizačního štábu.

Svoje zásluhy tradičně umenšoval, skromnost patří spolu s pracovitostí k jeho základním rysům. „Já nás do semifinále nedovedl, jde o týmovou práci. Koukněte na Ondru Kašeho. Přestože mu to v produktivitě nelepí, tak týmově je skvělý. Je to charakter, za kterým mužstvo jde,“ vyzdvihl Mlejnek lídra Vervy. „Na první místě byl tým, šli si za tím, že chtějí hrát sezonu i v dubnu.“

Pomohla i šťastná ruka, když trenéři k bratrům Kašovým přeřadili místo osvědčeného Hlavy kanonýra Koblasu. A on v posledním zápase Kometu sestřelil hattrickem.

„Není to nic geniálního, vůbec ne,“ zlehčoval další svou zásluhu Mlejnek. „Zápas v Brně zkrátka běžel, udělali jsme změny v útocích a nechali jsme je i na šesté utkání. Kluci to přijali bez problémů. A Petr Koblasa je hráč, kterého znám od šestnácti let. On se přizpůsobí všemu.“

Zleva Ondřej Kaše, ltvínovský kouč Karel Mlejnek, David Kaše.

V utkání číslo šest poprvé vyhrál domácí tým, do té doby kralovali výhradně hosté. Chemici uspěli 4:1 a Hlinkovým stadionem se valila mexická vlna. „Možná byl z naší strany trošku červíček v hlavě, že když povedeme 2:0 po zápasech v Brně, už to půjde. A ten pád na zadek pak byl těžký. Pátý zápas série na Kometě byl extrémně náročný, Tomek nás v jeho úvodu podržel, to byl klíčový moment série,“ usoudil Mlejnek.

V úterý pak Verva na Kometu vletěla a zlomila domácí prokletí. „Chtěli jsme začít naprosto aktivně i se změnami, které jsme udělali v závěru zápasu v Brně. Cítil jsem, že by to mužstvu slušelo. A za ten tlak v úvodu jsme dostali odměnu v podobě dvougólového vedení. Pro tým to znamenalo strašně moc.“

Pak už Verva postup do semifinále nepustila, zahraje si v něm poprvé od mistrovského ročníku 2014/15. „Zajíci se počítají, když je člověk ve čtvrtfinále, což jsme byli. Ale ani postupem do semifinále pro nás sezona nekončí. Budeme v něm chtít hrát podobně,“ vzkázal Mlejnek konkurentům.

Neřeší, zda to bude proti Spartě, nebo Pardubicím. Ve čtvrtek se rozhodne, na koho Verva s vervou vletí. „Oba to jsou top týmy celé ligy, sami jsme si to vyzkoušeli, když jsme v posledním domácím zápase Spartě podlehli 3:8. Nevybíráme si, ať je to padni, komu padni!“