Zlomilo se to u nás doma, teď jsme tahali za kratší konec, přiznal Zaťovič

Litvínov v šestém zápase čtvrtfinále Kometě předvedl, jak se musí jít za vítězstvím. „Dostali jsme dva rychlé góly a už jsme tahali za kratší konec. Série se ale lámala jinde, to my moc dobře víme. Dnes jsme vyhrát chtěli, ale bohužel to nevyšlo.“

Kde se tedy lámala?

V domácích zápasech. Nezvládli jsme ani jeden a to rozhodlo.

Zlomilo vás v šestém duelu, že domácí brzo po vašem kontaktním gólu utekli na 3:1?

Takové věci si musíme pohlídat, udržet stav delší dobu, tlačit na soupeře a zkusit vyrovnat. Je to škoda, že se nám to nepovedlo. Litvínov na nás na začátku vletěl, my jsme si s tím nevěděli rady, to rozhodlo.

Věřili jste ještě ve druhé přestávce za stavu 1:4, že se s tím dá něco dělat?

Bylo dvacet minut do konce. Ukazovali jsme během celé sezony, že umíme dát rychlé góly. Chtěli jsme dát co nejdřív gól a pak v nějaké přesilovce na to navázat, ale my jsme je hráli dneska špatně, no a v podstatě nám nic nevyšlo.

V čem byl Litvínov v sérii lepší?

Byla vyrovnaná, takže těžko říct… Prohráli jsme jeden zápas o gól, jeden v prodloužení, jeden na nájezdy. Rozhodoval pátý zápas u nás v Brně. Kdybychom ho zvládli, tak tady (šestý zápas) třeba vyhrajeme, ale tak to nebylo. U nás se to rozhodlo.

Je to velké zklamání poté, co jste v základní části vybojovali čtvrtou příčku?

Je to život, je to sport, jede se dál, ale je to škoda. Sezona byla dobrá, tohle je na jejím konci kaňka. Když vypadnete tak brzo, tak ji nemůžete hodnotit úspěšně. My jsme se sice po nepodařeném začátku zvedli, ale pak jsme taky prohráli hodně zápasů. Bylo to takové nahoru dolů. Musí to být konzistentní. Nakonec jsme udělali čtyřku, ale nic z toho není, takže bohužel…