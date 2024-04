ONLINE: Litvínov doma usiluje o snížení série, do vedení se ale dostaly Pardubice

Zatímco ve čtvrtfinále Litvínov po úvodních dvou zápasech na ledě soupeře vedl, nyní se v semifinále ocitl v opačné pozici.

ONLINE: Semifinále play off – třetí zápas 17:30 Litvínov vs. Pardubice (stav série 0:2)

Severočeši musí dotahovat manko, přestože byli v obou duelech Dynamu nepříjemným protivníkem. V prvním utkání (1:2) museli Pardubičtí otáčet skóre, druhý zápas (0:3) definitivně rozsekly až dva góly do prázdné branky.

Litvínovští zatím doplácí na nízkou produktivitu, jeden gól ve dvou zápasech proti soupeři s titulovými ambicemi je velmi málo. Na druhou stranu, v domácím prostředí to Severočechům střelecky jde – v pěti dosavadních utkáních play off nastříleli celkem 16 branek. Potvrdí to i dnes?

„Víme, že Pardubice mají velké obránce. Kila a někdy i rozměry navíc, které mají, se projevují. Pro nás je to hodně těžké,“ řekl litvínovský trenér Karel Mlejnek. „Musíme do hráčů napumpovat více, jak se moderně říká, tlaku do brány.“

Také v Pardubicích se mají navzdory dvouzápasovému vedení v sérii na pozoru. Oba duely byly dramatické, rozhodovaly detaily. „Máme na víc. Potřebujeme zlepšit přesilovky a zvýšit efektivitu v zakončení. Tlačit soupeře víc a víc,“ popisoval po druhém vítězství obránce Libor Hájek.