Litvínovský Hlava: Začali jsme mrtvě. Musíme dělat bordel a otevřít sílu v nás

Chtěli jste na soupeře vletět. Co se stalo, že záměr nevyšel?

Nevím úplnou příčinu. Řekli jsme si, že začátek musíme mít dobrý, a dobrý jsme ho neměli. Bylo to takové mrtvé, řekl bych. Je to jen naše chyba, nikoho jiného.

Máte vysvětlení?

Jestli jsme byli ustrašení… Vůbec jsme v prvních dvaceti minutách nehráli.

Co se pak změnilo?

Po první třetině jsme si řekli v šatně, že takhle to dál nejde. Že jsme se dostali do semifinále a nechceme odejít s ostudou. Že je pořád dost času do konce zápasu. Že se budeme snažit odevzdat maximum. Myslím, že se to zlepšilo, ale hokej se hraje 60 minut. A my v pátek musíme celých 60 minut rubat.

Je povzbuzením finiš, v němž jste zápas z 0:3 zdramatizovali?

Závěr můžeme využít do pátku. Je vidět, že když dupeme, jak jsme si řekli, můžeme s nimi hrát vyrovnaně. Je prostě hrozně důležité chytit začátek, což dneska nebylo.

Jak se Dynamu dostat pod kůži a vyhodit ho ze strojového rytmu?

Je potřeba být víc agresivní, víc dohrávat souboje, víc se cpát do brány. Musíme se zlepšit ve všem, jestli chceme vyhrát. Zase na druhou stranu konec zápasu ukázal, že síla v nás je. Ale je potřeba tomu věřit, otevřít tu sílu v nás.

Hodně vás napadali, což vám nesvědčilo. Jak z toho ven?

Musíme věci zjednodušit, občas si to zbytečně komplikujeme. A naopak, když puk můžeme podržet, odpalujeme ho od sebe. Občas máme špatná rozhodnutí. Ale věřím, že tým je natolik silný, abychom v pátek vyhráli.

Jak obtížně se dostáváte ke střelám?

Mají silné, obrovské beky, samozřejmě to je pro nás těžké. Ale v sezoně jsme s nimi hráli vyrovnaně. Musíme víc chtít. Když to hodím na sebe, musím se víc cpát do brány, dělat před ní větší bordel, i když jsou třeba o hlavu větší než já. Udělat prostor někomu jinému.

Inspiruje vás, že České Budějovice vyrovnaly čtvrtfinále s Třincem ze stavu 0:3?

Dokud není konec, rozhodně se na to nevykašleme. Už kvůli lidem v Litvínově, už kvůli nám. Máme výbornou partu a skvělý tým. Od náhradníků po uklízečky, všichni táhneme za jeden provaz. Byla by škoda, kdybychom se na to vykašlali. V pátek bude zase nový den a budeme chtít na ledě nechat maximum.

A je motivací jako první otočit sérii z 0:3?

Bylo by to hezké.