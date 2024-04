Musíme Litvínov tlačit víc a víc, nabádá i přes druhou výhru pardubický Hájek

„Ale máme na víc,“ burcoval spoluhráče i přes výhru obránce Dynama Libor Hájek. Pondělní duel totiž znovu prakticky rozhodl jeden gól, který padl ve 20. minutě z hole Tomáše Vondráčka. Další dva přišly po trefách Mateje Pauloviče a Patrika Poulíčka do odkryté brány v úplném závěru.

„Potřebujeme hlavně zlepšit přesilovky (Dynamo jich ve dvou utkáních s Litvínovem nevyužilo celkem pět) a zvýšit efektivitu v zakončení. Tlačit soupeře víc a víc,“ dodal Hájek.

Tato podmínka by snad byla splněná, Litvínov během zápasu sesbíral několik volňásků na pořádně rychlý kolotoč, ale tlak Dynama je pouze platonický. A když už přijde „loženka“, většinou je proti vynikající litvínovský gólman Matej Tomek.

„Musíme myslet na to, že pak stačí jeden protiútok a můžeme inkasovat. Obzvlášť, když Litvínov hraje takhle rychle,“ upozorňoval Hájek.

Deptá ho především Ondřej Kaše s bratrem Davidem, ale Dynamo těží z jistého Romana Willa, ten v play off přepnul na vyšší obrátky a nerozhodí ho, zdá se, nic. Nechodí mezi novináře ani mezi soupeře po melách v brankovišti. Třeba když ho Ondřej Kaše pošle k zemi, v klidu se zvedne a chytá dál.

Pardubický brankář Roman Will sleduje letící puk v zápase s Litvínovem.

„Willda je obrovská opora. Chytá výborně, nechám na něm, ať vám potom o play off vypráví sám, ale je to profík. Má různé rituály, které já uznávám a respektuji. A pokud jde o konflikt s Ondrou, myslím, že to bylo nechtěné. Příště si to ale musíme pohlídat,“ popsal Hájek.

V prvním utkání série (2:1 pro Dynamo) byl střelecky velmi aktivní, což mu o den později vyneslo místo v přesilovkové formaci, Hájek tak boje o titul prožívá se vším všudy.

„Jsem rád, protože je to vlastně pro mě první play off v kariéře, v Americe jsem si ho moc nezahrál. Asi jsem nečekal, že to tady bude až takhle náročné, ale hraje se zkrátka o titul,“ uvažoval Hájek. „Místo na přesilovce mě těší, měl jsem šance, ale zase neproměněné,“ dodal mrzutě.

Dva vítězné body si teď s týmem převeze do Litvínova, kde se hraje ve čtvrtek od 17.30 a v pátek od 19 hodin.

„Bude se hrát na menším hřišti, takže to bude zábavné, mohlo by nám to vyhovovat. Litvínov na nás doma určitě hned vletí, takže se musíme pořádně připravit,“ řekl Hájek.