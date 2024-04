Obavy vystřídalo nadšení, říkají bratři Kašovi. Zůstane Ondřej v Litvínově?

„S bráchou to bylo skvělé, úžasné. Víc jsem si nemohl přát,“ pravil mladší David Kaše, který přišel ze Sparty. „Jsem nadšený,“ zářil navzdory semifinálové stopce od Pardubic starší Ondřej Kaše, navrátilec z NHL, který vzkřísil kariéru po roční zdravotní odmlce.

Jaká byla vaše sezona osobně?

David: Z osobního i týmového hlediska můžu být spokojený. Mám rád úspěch, ale semifinále je taky hezké. Kdybychom si to řekli před začátkem extraligy, nevím, jestli bychom tomu věřili. Hodně kluků vyskočilo nahoru, měli dobrou sezonu. I gólmani. Trenéři odvedli dobrou práci, i jim chci poděkovat. Prostě celému týmu. Také fanouškům, že nás drželi i ve slabších chvílích, které jsme měli. Myslím, že jsme se jim odměnili tímto semifinále.

Ondřej: Kdybych nebyl suspendovaný, odehrál jsem skoro celou sezonu. Troufnu si říct, že za mě byla super. Hrozně moc jsem si ji užil. Měl jsem z toho strach, co zdraví, co od toho celkově čekat. Ale osobně jsem nadšený.

A co Davide vy a zdraví?

David: Musím to zaklepat. I mně, i dalším zdraví drželo. Sám jsem překvapený, že jsem hrál tolik. Předtím byl covid, dvakrát zlomená noha. Nevěděl jsem, jak to bude. Odehrál jsem skoro celou sezonu. Jsem za to moc rád. Užíval jsem si to.

Jak vás těší, že jste pozvedli Litvínov, který od titulu strádal?

Ondřej: Já si myslím, že jsme hráli dobře jako tým. Tím jsme se chtěli prezentovat a myslím, že jsme se tak i prezentovali. Celou sezonu. Podtrhlo se to v play off, mně s bráchou se úplně střelecky nedařilo, ale góly dali jiní kluci.

David: Že se tým zvedl, není zásluha jen dvou. Opravdu celý tým makal. Od srpna. Bruslení bylo těžké, ale všichni makali, na to jsme vsadili karty. Někdo měl větší čas na ledě, někdo menší. Tak to je. Ale řada hráčů prožila svoje nejlepší sezony v extralize.

Jaké bylo hrát s bratrem?

David: Víc jsem si nemohl přát. Bylo to skvělé, úžasné. Každé střídání jsem si užíval. I když byly někdy slabší chvilky. Jsme na ledě dva, podpořili jsme se, ačkoli to tam nepadalo a byla kritika. Pořád jsme doufali. Jsme rádi, že i když jsme neudělali čtyřku po základní části extraligy, tak jsme si ji nakonec vzali zpátky v play off. A být v top čtyři je na menší tým úspěch.

Davide, přemluvíte Ondřeje, aby zůstal? Vy smlouvu máte.

David: Těžko říct. Nemůžu to teď hodnotit. Uvidíme, co bude.

Ondřej: Asi ještě uvidíme. Variant je hodně. Jako vždycky.

V semifinále byl Litvínov po devíti letech, stadion vás vytleskal. Bylo to hořkosladké?

David: Budeme to hodnotit jako pozitivní sezonu. Když se dostanete do semifinále play off, chcete vyhrát, jste hladoví po úspěchu. Ale Pardubice nám ukázaly svou sílu. My jsme byli všude o krok později. Možná i silová převaha rozhodovala. Přehrály nás prostě ve všem. Proti nám stál gigant.

Ondřej: Celou sezonu, ne jen v play off, jsme předváděli hezký a atraktivní hokej. Nahoru dolů, padalo hodně gólů. Což si myslím, že se divákům líbí víc, než když je tým zalezlý a hraje se 1:0. V play off jsme přešli přes hodně těžké Brno, vyšťavili jsme se. Pardubice byly už jinde. Co hráč, to obrovské jméno. Mají stažené nejlepší hráče z Česka a Slovenska. Věděli jsme, že jdeme proti obrovskému kolosu.

Rozhodly zkušenosti soupeře?

David: Určitě. Prostě mají borce, kteří play off hráli, vyhráli to. My jich tolik nemáme. Vlítnou na vás a pak už ty lišáky těžko honíte, zavřou vás. Radil, Zohorna, Kousal a další, to jsou hory, dokážou si puk pokrýt. Pardubice hrály podobně jako v minulých sezonách Třinec. Ale naši kluci makali, nechali na ledě všechno.

Ondřej: Čtvrté místo je pro nás, troufnu si říct, velký úspěch.