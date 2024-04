Kaše se chytí, bude toho hodně a Pardubice se budou divit, věští Kysela

Jaké je porovnání vašeho zlatého týmu a toho z letoška?

Náš zlatý byl ještě o trošičku dál. My třeba neměli úplně někoho, jako je teď Ondra Kaše. Ručinský, Petružálek, to byla špička, ale Ondra je ještě o malinko lepší. Ale my měli Pavla Francouze v bráně. Nikdo v republice snad kromě skalních fandů nám v sedmém finále v Třinci nevěřil, ale on tam svojí bránu prostě zavřel. Potom zametl puk do brány Lukeš a bylo po zápase.

I teď je ovšem Slovák Matej Tomek oporou Litvínova.

Chytá výborně, všechna čest, Litvínov drží, ale Francouz byl Francouz. Stejně pak podržel Colorado a udělal s ním Stanley Cup. Takového gólmana ovšem nemá ani Sparta, Pardubice, nikdo. V naší zlaté sezoně, své poslední, kterou v extralize odčapal, byl o level výš, než jsou standardně i ti nejlepší gólmani.

Ondřej Kaše stále v play off na gól čeká. Čím to je?

Že se ještě netrefil, to je varování pro Pardubice. Podle mě to je nejlepší hokejista, který v extralize hraje. Nedal gól především proto, že soupeři to vědí a bytostně se na něj soustředí. Jak kdysi říkal nynější litvínovský trenér Robert Reichel: Až to přijde, tak toho bude hodně! Pamatuju si, že to pronesl, když asi 20 zápasů nedal gól. A pak to přišlo a ještě se stal nejlepším střelcem extraligy. Druhého takového jako Ondru extraliga po stránce komplexnosti nemá. Je střelec, tvořivý, výborně bruslí. Kdyby neprodělal v NHL tolik zranění, hraje tam dnes druhou lajnu. Je fakt výborný. Takže jestli to přijde, bude toho hodně. A Pardubice se budou divit.

Teď ale Litvínov ztrácí 0:2 na zápasy. Jak z toho ven?

Pardubice jsou favorit, mají o malinko silnější kádr, stabilizovaný a široký, na druhou stranu zápasy venku nevypadaly úplně marně ze strany Litvínova. V prvním vedl, ve druhém bylo na spadnutí vyrovnání. Klidně mohl vyhrát. Nemyslím si, že propadnul. A doma je extrémně nebezpečný. Jeden kolega mi dal paralelu z finále s Jihlavou v roce 1991, tam jsme doma z 0:2 snížili. Litvínov bude natěšený, kluci do toho dají maximum, zatopí jim.

Kometa se ve čtvrtfinále s Litvínovem dokázala po dvou porážkách vrátit do série. Může i Verva?

Je to pořád otevřené. Věřím, že Litvínov na to v prvním domácím zápase vletí a bude dominovat. Samozřejmě i zápas, kdy soupeře přehráváte, můžete prohrát. Ale já věřím ve vítězství. Vždyť Litvínov v úvodu sezony vyhrál jedenáct zápasů v řadě.

Když Pardubice daly ve druhém zápase vedoucí gól, spíš se zatáhly. Zaskočilo vás to?

Trošku mě překvapilo, že Pardubice šly do úplně zajištěné defenzivy, zejména doma. Myslel jsem si, že budou chtít soupeře přehrát útočnou hrou, ukázat dominanci, dát mu góly. Na druhou stranu jejich taktika slavila úspěch. Hráli se zvýšenou ostražitostí defenzivu a hráli ji dobře. Mají výborného gólmana, kvalitní beky. Je to nějaká změna rytmu a může se stát, že Pardubicím bude vyhovovat, že do nich bude Litvínov bušit. Mají spoustu schopných útočníků do brejkových situací.