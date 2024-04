Kousal se zakousl do Litvínova, pak hlásil: Promrhat vedení 3:0 by byl hřích

„Asi nás neuklidňuje, že ze stavu 0:3 to ještě nikdo v extralize neotočil. Víme ale, že náskok je krásný. A byl by hřích ho promrhat,“ vykládal útočník Dynama Robert Kousal po vítězství 3:2. „Bylo by hezké, kdybychom měli po pátku volno.“

Právě Kousal se ve třetím zápase do soupeře zakousl, zapsal si přihrávkový hattrick. Asistoval při každém z hostujících gólů. „Teď jsme byli jako lajna na nule tři nebo čtyři zápasy, ale na to se samozřejmě nehraje. Podle mě naše hra vypadala dobře, jen jsme nebodovali. Teď se to povedlo,“ pochvaloval si nejlepší nahrávač Pardubic ze základní části, v níž se podílel na 31 brankách spoluhráčů.

Nebezpečnost Dynama demonstruje, že v osmi zápasech play off napočítalo už sedm různých střelců vítězného gólu. Ve čtvrtek se jím stal Kousalův parťák z útoku Lukáš Radil. „Ukazuje to sílu všech lajn. Opakujeme to pořád, ale každá může rozhodnout,“ tvrdil třiatřicetiletý hrdina večera.

Nejen první Kousalovy asistence v play off, i první využitá přesilovka pěti proti čtyřem ve vyřazovací fázi Pardubice těšila i podpořila. „Konečně! Trošku jsme se s přesilovkami trápili, takže jsme rádi, že nám to tam dneska spadlo,“ oddechl si Kousal.

Početní výhodu využil obránce Peter Čerešňák, který u tyčky propálil slovenského krajana Mateje Tomka. „Doufám, že jsem přesilovky odčaroval. Měli jsme nějaké tyčky, břevna, všude se rozebírají procenta… Dát už dříve jeden dva góly z přesilovek, nikdo by nic neřešil, teď jsou toho plné noviny. Je jedno, jestli se trefíme v přesilovce, v oslabení, při hře pět na pět, každý gól potěší,“ zdůraznil Čerešňák.

Očekávaný úvodní nápor Litvínova na vyprodaném Hlinkově stadionu Pardubice otupily, žádný se nekonal. Nejlepší jejich obranou byl útok. V první třetině Dynamo svého hostitele přestřílelo propastně 17:1.

„Chystali jsme se, že na nás budou chtít na malém hřišti vletět, ale podchytili jsme to a vletěli jsme my na ně,“ líbilo se Kousalovi, avšak užší ledové ploše to nepřipisoval: „Máme sice silné beky, těm to tady vyhovuje, ale my i doma hráli dobře. Asi je jedno, jestli je led široký, nebo úzký. Snažíme se hrát pořád agresivně a rychle soupeře dostupovat.“

Zatím je série na play off až překvapivě klidná, ne vyhrocená jako čtvrtfinálové derby Pardubic s Hradcem Králové nebo předkolo Litvínova s Plzní. „Pár ostřejších pasáží bylo, že se i lidi v ochozech chytili. Možná to nevypadá, ale soubojů je hodně. Samozřejmě s Hradcem to byl extrém, teď je série víc hokejovější,“ srovnal Čerešňák.

Kousal odtušil, proč rvačky nejsou: „My máme v týmu silné kluky, tudy by cesta stejně nevedla.“

Až v závěru zápasu teklo Pardubicím do bruslí, to když tečí vrátil chemiky do hry Patrik Demel a Ondřej Kaše svojí první trefou v play off snížil na rozdíl gólu při power play necelých pět minut před finišem třetí třetiny.

Pardubický Lukáš Sedlák (v bílém) se snaží zkrotit puk během třetího utkání proti Litvínovu.

„Dvě a půl třetiny jsme měli super, tu třetí už oni hráli vabank. A možná to bylo pasivnější, než jsme si představovali. Ale urvali jsme to, takže dobré,“ nestresoval se Kousal.

Čerešňák ovšem varuje: „Takovým scénářům se už chceme vyvarovat.“

Pokud se nestane nic mimořádného, Pardubice proklouznou do zlaté série po dvanácti letech. „Poslední krok bývá nejtěžší a oni se nenechají lehce zdolat. Mají brejkové typy, jsou nebezpeční,“ upozornil slovenský bek. „Jsme od finále kousek, ale ještě je hodně práce před námi.“