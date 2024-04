Skóre dokážeme otočit. To je ukázka síly, cení si pardubický Poulíček

„Vést v utkání byla příjemná změna, rádi bychom to takhle rozehráli pokaždé. Když dáme první gól, tak se soupeř bude muset trochu otevřít a my nebudeme jezdit do středního pásma ‚do plných‘,“ uvažoval pardubický útočník Patrik Poulíček v rozhovoru pro klubový YouTube kanál.

Kdyby se to ale náhodou v Litvínově nepodařilo, strach nemá. „Jsem rád, že náš tým má takovou sílu, že dokáže nepříznivé skóre otočit,“ poukazoval Poulíček na několik úspěšných obratů svého týmu.

Litvínovské odvety slibují hodně. Bude se hrát na hřišti s NHL rozměry, což bude jistě sedět hned několika hráčům na obou stranách. „Bude to zábava. Mohlo by nám to vyhovovat,“ potvrzuje obránce Dynama Libor Hájek, který v nejlepší lize světa odehrál 110 zápasů.

Sparťanský útočník Jani Lajunen se snaží vypíchnout kotouč Patriku Poulíčkovi.

„Litvínov to na nás ale určitě doma hned vybalí, nastoupí na nás, takže musíme být pořádně připraveni,“ dodal Hájek.

Také Verva totiž má ve svých řadách opory z NHL. Davida Kašeho doplňuje bratr Ondřej, který za oceánem nastupoval ještě nedávno. Oba tráví v play off na ledě v průměru téměř 23 minut na zápas a jsou prakticky u všeho, Ondřej měl třeba dvě minuty před koncem prvního semifinále na holi prodloužení, když jel přes půl hřiště sám na pardubického brankáře Romana Willa. „To byl problém, ale jinak máme zápas pod kontrolou,“ ohlédl se další pardubický obránce Ondřej Vála.