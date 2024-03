Koblasa hattrickem trefil postup: Gigantů se nebojíme, budeme si věřit

„A do semifinále nemusíme jít bojácně. Už základní část byla skvělá, play off je taky, budeme si věřit,“ vzkázal konkurentům třicetiletý kanonýr, povýšený do elitní letky k hvězdným bratrům Kašovým. Při dlouhé děkovačce skočil před kotel šipku, fanoušci se mu klaněli. A po jeho třetí trefě led zasypali čepicemi.

Šlo o váš druhý hattrick v extralize. Vzpomeňte na ten první.

První jsem měl taky v play off, vychází to po roce. Tehdy jsme s Karlovými Vary v předkole porazili Olomouc. Puk z prvního hattricku mám doma, teď ani nevím, jestli mi ho někdo vzal.

Jak se ten nynější zrodil?

Dostal jsem tři parádní nahrávky, třikrát jsem do puku plácl a naštěstí jsem všechny tři rány parádně trefil. První hattrick sezony a ještě v takovém zápase, načasoval jsem to nejlíp, jak to šlo.

Svědčí vám spolupráce s bratry Kašovými?

Trenéři přeházeli útoky minulý zápas, sedlo nám to. Oba jsou zkušení hráči ve skvělé formě, já jen těžil z jejich hry. Jsou to prostě Kašouni, v základní části měl Ondra neskutečně bodů, David je taky šikovný. Třetí gól mi parádně připravil Abdy (Abdul), první dva Ondra Kašoun, jsem spokojený.

Kašovi však v play off ze hry neskórovali.

Ondra mi dneska dva góly připravil na střelu z jedničky a je otázka času, kdy i on dá gól. Věřím, že to načasuje dobře. I když nestřílí branky, skvěle připravuje hru pro nás ostatní. Vůbec bych neřekl, že je z formy, podle mě hraje skvěle.

Řekli jste si, že vy budete na konci útoků?

To ne, ale všichni víme, kdo máme jaké přednosti. Já jsem rád, že jsem ty své dneska využil.

Třetí gól Petra Koblasy v šestém utkání proti Kometě Brno:

Jako první jste v sérii vyhráli doma. Co rozhodlo?

Zápas jsme zvládli pro mě až nad očekávání, od začátku do konce jsme Brno k ničemu velkému nepustili. Dostali jsme jediný gól, ještě smolný vlastní. Jak byly zápasy předtím vyrovnané, tak tentokrát jsme měli jasně navrch.

Necítily oba týmy na domácím ledě větší tlak?

Nemyslím, že to bylo tlakem fanoušků. Doma se hraje líp, i když první čtyři utkání série to tak nevypadalo. My prostě do Brna už nechtěli a je obrovská úleva, že tam nemusíme. To byla extra motivace.

Neumačkají vás ve městě fanoušci radostí?

Od nikoho dneska přes hubu nedostaneme, tak se nemusíme schovávat. Nějak to oslavíme, ale ne dlouho, na to není prostor. V kabině byla parádní atmosféra, na tribunách taky. Víc lidí už se sem nevejde, i příště to bude žít ve městě i na stadionu. Fanoušci byli parádní a doufám, že si s nimi užijeme i další sérii.

Koho v semifinále chcete? Spartu, nebo Pardubice?

Těžko mezi takovými týmy vybírat, je to kvalita. Oba jsou giganti. Celou sezonu jsme měli dobrou, nevidím jediný důvod, proč bychom si neměli věřit, ať chytneme kohokoli.

V čem je vaše síla?

Už základní část byla dobrá, v play off jsme tomu přidali týmovost, i když to zní jako klišé. Přestali jsme dostávat tolik gólů, to je v play off důležité. Makáme všichni, gólman chytá skvěle, dáváme góly, máme parádní oslabení. Každý plní roli, jak má, a celek pak udělá úspěch.

Zpevnili jste defenzivu, kterou mnozí viděli jako křehkou. Jak jste to dokázali?

Semkli jsme se hodně jako tým, skvěle chytá Tomíno (Tomek), hrozně nám pomáhá. A my mu to dopředu vracíme. Pomáháme jeden druhému.