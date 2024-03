Za nejdražší lístky další rozčarování. Kometa má hodně pomalých bruslařů, říká Duda

„Vnitřně je mančaft silný, dokáže se semknout a zabojovat. Je silnější než loni, patří do první čtyřky. Pokud si mám tipnout, v play off sehraje výraznou roli,“ prorokoval brněnské partě bývalý útočník Libor Havlíček ještě na začátku března, kdy Kometě gradovala forma.

Není sám, kdo se diví, že o čtyři týdny později má jeden z uchazečů o medaile po sezoně. Sice po takové, kdy se v mnoha ukazatelích oproti předchozímu ročníku extraligy zlepšila, ale stejně skončila jako před rokem – trpkým vyřazením ve čtvrtfinále. Poté, co nestačila na Litvínov, budou Velikonoce v Brně opět bez hokeje.

Kometa by měla mít mančaft na úrovni Pardubic, Třince nebo Sparty. Takový ale nemá. Radek Duda, expert O2 TV

„A to jsem si myslel, že Kometa dostala nejlehčího soupeře z těch, co byli k mání,“ nezdráhá se říct Radek Duda, bývalý hokejista a nyní expert televize O2 TV. „Jednak mě Litvínov, jak se prezentoval, hodně překvapil. Oproti němu pak top hráči, které má Brno, prostě nezahráli. Jediný, kdo snesl přísné měřítko, byl v útoku Kuba Flek, docela se mi líbil i Steve Moses, ale také nebyl tak produktivní. Zbraně, co Kometa měla nachystané, v play off zvadly,“ prohlásil hokejový bouřlivák.

Za nejdražší vstupné v extralize – klubová karta na sezení na celou sezonu stála 14 tisíc korun – předvedla modrobílá „kapela“ poměrně hodně muziky v dlouhodobé části soutěže, ale pohříchu hodně falešných tónů v play off, kdy se rozhodovalo o úspěchu a neúspěchu.

„Ve čtvrtfinále se to trochu zadrhlo. První zápas se prohrál na nájezdy, Kometa nastoupila po dvoutýdenní pauze, kluci se do toho pomaleji dostávali. Pátý zápas se prohrál v prodloužení. To jsou důvody, proč se to letos nepovedlo,“ zamýšlí se Havlíček.

Duda nabízí jiný pohled: „Kromě pátého zápasu, kdy lehce dominovala, Kometa bruslařsky strádala, a to se jí nechci dotknout. Její hráči nebyli rychlí, dynamičtí. Litvínov byl šikovnější v útočném pásmu. Brankáři vyšli u obou mančaftů nastejno, obranu mělo lepší Brno, ale nedokázalo toho využít. I proto, že byl nespravedlivě distancovaný Ščotka. To se stane. Ale v útoku byl lepší Litvínov. Má kreativnější útočníky, rychlejší, šikovnější. U Komety jsem viděl hloupé fauly holí, což svědčí o tom, že kluci neměli tak rychlé nohy,“ odpozoroval ze série Duda. Na straně vítězů se mu líbil britský snajpr Liam Kirk, s osmi góly nejlepší střelec vyřazovací části.

Změny? Gólman a střelec

Úspěšnější byl ve zlomových chvílích i litvínovský trenér Karel Mlejnek, který v pátém a šestém utkání čtvrtfinále prohodil v prvních dvou řadách útočníky Nicolase Hlavu a Petra Koblasu. Hlava rozhodl pátý zápas, Koblasa šestý. Takhle šťastnou ruku brněnský kouč Jaroslav Modrý neměl.

„No jo, ale kdo mu zahrál tak, aby během čtvrtfinále něco změnil? Modrý udělal změn víc, ale všichni hráli tak nějak stejně, nikdo nevyčníval,“ uvedl Duda.

Bez ohledu na to, jak brzo letos vypadla, Kometa koncového hráče Kirkova kalibru shání. Trvá její zájem o Martina Frka, k němuž by si ze švýcarské ligy ráda přivedla i Jiřího Sekáče. A to, co se týká změn, není zdaleka vše.

Hledat musí gólmanskou jedničku, protože přijde o Dominika Furcha. Mluvilo se o tom, že by se Kometě líbil návrat Marka Langhamera, jenž působí ve Švédsku, do zálohy si k talentovanému Janu Kavanovi pořizuje Michala Postavu z prvoligového Přerova. Obranu doplní taktéž bývalí brněnští hráči Michal Gulaši a Tomáš Bartejs, jako jednu z priorit šéf klubu Libor Zábranský sleduje situaci v NHL kolem Jakuba Zbořila.

Bude to stačit? „Můj názor je, že Kometa by měla mít stejně silný mančaft jako Pardubice, Třinec nebo Sparta. To letos neměla. Má na můj vkus hodně pomalých bruslařů a potřebuje špičkového centra. Na to by se měla zaměřit v první řadě,“ míní Duda.